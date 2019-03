Ayuntamiento de Guasave paga 2 quincenas a jubilados de Jumapag

Guasave, Sinaloa.- La presidenta municipal de Guasave, Aurelia Leal López, confirmó que se les depositó dos quincenas a los jubilados de la Jumapag con recursos del Ayuntamiento.

Si bien mencionó que no tenía 'a la mano' la monto exacto que se entregó, expuso que este recurso es de alrededor de 735 mil pesos, el cual deriva de "la buena recaudación que está teniendo el municipio" en impuestos.

Desarticulación

Al cuestionarle si con este depósito queda desarticulado el acuerdo que los jubilados tomaron en la asamblea -iniciar una huelga de hambre-, Leal López aseguró que desconocía el tema, puesto que, hasta el momento, no había tenido contacto con el líder del sindicato, Roberto Acosta Quevedo.

"El pago se acaba de dar y no he tenido tiempo de ver si así será, he andado ocupada en otras situaciones", finalizó.