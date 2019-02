Exempleados inician huelga de hambre en el Ayuntamiento

Guasave, Sinaloa.- José María Ahumada Ramírez y su hijo Olvin Gener Ahumada López se postraron desde la madrugada del lunes en la puerta del Ayuntamiento para iniciar una huelga de hambre en exigencia de su finiquito real y el pago de horas extras trabajadas durante los 14 y 11 años, respectivamente, que tienen trabajando en la Dirección de Servicios Públicos.

Por su parte, las autoridades municipales informaron que los casos ya están siendo atendidos por el jurídico de la comuna y aseguran que se les pagará lo que por ley les corresponde.

Huelga

José María Ahumada Ramírez explicó que él fue dado de baja el 2 de febrero y su hijo una semana después, por lo que se les pidió que acudieran a Recursos Humanos, y se encontraron que ya tenían lista la liquidación, pero con montos muy diferentes a los que deberían de pagárseles.

Yo inicié a trabajar el 2005, tengo 14 años trabajando en el Ayuntamiento, y me quieren dar una liquidación correspondiente a menos años laborados, además de que no se nos quieren pagar las horas extras laboradas.”

Ahumada Ramírez detalló que la directora de Recursos Humanos le señaló que no aparecía en la nómina desde la fecha que él manifiesta su ingreso y por lo tanto no se le podía pagar más.

“Me dice que no aparezco, yo le mostré una credencial del Ayuntamiento que me dieron cuando ingresé en la administración de Domingo Ramírez, pero me dicen que no es documento válido, entonces le mostré unos documentos que tengo firmados de recibido por el síndico procurador de aquel entonces, del 2015, reconociendo el adeudo pendiente por horas extras.”

El extrabajador dijo que tampoco esos documentos le hicieron válidos, señalando que solo tenían un año para pelear ese derecho.

“Me dicen que solo teníamos un año, oiga nosotros no estudiamos leyes, nosotros necesitamos trabajar desde jovencitos para hacerle frente a la pobreza que tenemos, sabemos que somos eventuales, pero no por eso nos quieran pisotear y darnos lo que quieren, solo pedimos lo que de verdad nos toca, por los años que hemos trabajado aquí”, dijo entre lágrimas el exempleado.

El manifestante argumentó que el colmo fue que el viernes acudió en busca de una carta de recomendación para buscar trabajo y que le dijeron que no podían dársela porque no aparecía en nómina.

El viernes me presento para buscar una carta de recomendación para buscar trabajo porque tengo familia que alimentar y me dicen que no porque no aparezco en nómina con la antigüedad, que tienen formato viejo, pero que no aparezco, se me hace el colmo.”

Ambos señalaron que permanecerán ahí hasta que se les hagan válido sus derechos.

Respuesta

La alcaldesa Aurelia Leal López señaló que ambos casos ya los está analizando el jurídico y explicó que incluso la liquidación del joven Olvin Ahumada ya estaba en Tesorería.

Afirmó que a los dos trabajadores se les pagará lo que les corresponde por ley. “El trámite del joven ya está en Tesorería, le debemos 13 mil 518 pesos, mismos que se les pagarán. El caso ya pasó al jurídico, si ellos no aceptan la liquidación pues ya sería de cada quien, para eso están los tribunales, pero nosotros ahorita le estamos ofreciendo lo que el abogado calculó conforme a derecho.”

Leal López afirmó que no les ‘regatearán’ ningún derecho a nadie y que se les dará lo que realmente les corresponde conforme a derecho.