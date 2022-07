Funcionarios municipales y estatales se enlistan para asamblea distrital de Morena en Sinaloa

Guasave, Sinaloa.- Pese a que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que la próxima votación para elegir a los congresistas nacionales de Morena, es un asunto de la militancia y dirigentes del partido, y que no debe haber injerencia del gobierno, en lista de 300 aspirantes del Distrito 04, destacan muchos funcionarios municipales y estatales.

Entre los aspirantes que son servidores públicos municipales aparecen el oficial mayor, Juan Luis De Anda Mata; la directora de Immujeres, Xóchitl Soto Fierro; la directora de la Vía Pública, Rita Gandarilla Lerma; el director municipal de Pesca, Obed Rubio; el coordinador de giras, Domingo Espero; la titular del Sipinna, Olga Patricia Lugo Angulo, así como la síndica de Nío, Verónica Zambrano.

Luis Miguel Verdiales, quien labora en Cobaes, así como el delegado local de Vialidad y Transporte, Juan Carlos Villa, también entraron.

Operatividad

Y aunque de acuerdo con los estatutos de Morena, de los artículos 7 al 11, el estar en una función pública no les invalida que participen a ser congresistas o consejeros del partido, al no ser un cargo directivo del mismo, la militancia cuestiona a quienes están incrustados en la administración pública, que no tienen trayectoria en esa fracción política.

Ya que al estar hoy en el Ayuntamiento, les da una ventaja de poder político y económico, y habrá desigualdad con el resto de los aspirantes a delegados.

Morenistas consideran injusta la convocatoria, al permitir que personajes que por haber participado en tan solo una contienda, pudieron entrar.

En contra

Carlos Mezura Godoy, afiliado a Morena, consideró que es falta de vergüenza y ética por parte de funcionarios que se postularon, aun cuando su trayectoria no ha sido en Morena.

Al aparecer en la lista hombres y mujeres que son identificados con trayectoria en PRI y PAN, quedó en evidencia de que el partido no fue meticuloso y no se tomó en cuenta la trayectoria de los participantes.

Al respecto, la morenista Idolina Velázquez coincidió con la opinión de otros fundadores, que el estar funcionarios en la contienda, les dará ventaja, pero seguirán en el proceso con el objetivo de que al menos un hombre y una mujer de los morenistas originarios, de los que han trabajado desde la raíz, los represente.

Externó que la gente entre a Morena, es algo a favor, pero que sean con convicciones del partido, y en la mayoría no es el caso, porque hubieran entrado hace muchos años atrás.

Por su parte, Marco Antonio Borboa Trasviña, militante de Morena, externó que está de acuerdo en que la ciudadanía en general acuda a votar, pero que sean votados cualquiera, no.

“No cabe en mi cabeza que cualquiera sea votado, y más porque hay personajes que fueron muy representativos del PRI, PAN y PRD, que no querían a Morena en sus inicios y que ahora aparecen a ser congresistas nacionales del Movimiento de Regeneración Nacional, eso es un tanto injusto para quienes tenemos una trayectoria de lucha en Morena,” externó.