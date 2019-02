Ilegalmente le pagan prerrogativas a Morena

Guasave, Sinaloa.- El gobierno municipal de Guasave ha estado pagando ilegalmente prerrogativas al partido Morena cuando este no registró formalmente regidores ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa en el pasado proceso electoral.

De acuerdo con los datos del convenio de coalición Juntos Haremos Historia para los ayuntamientos de Sinaloa, en el apartado de origen y adscripción partidaria en Guasave la coalición registró únicamente regidores del Partido Encuentro Social, que por cierto se desconoce a dónde se estuviera destinando tal pago por la posible desaparición como partido.

Notificación

Luego de los resultados del pasado proceso electoral, el 9 de noviembre del 2018 a Presidencia Municipal de Guasave llegó un oficio girado por el IEES, en el que establece que la distribución de regidores por partido en el municipio es de uno para el PAN, tres para el PRI, uno para el PAS y siete para el PES.

Instrucción. En el documento enviado por el IEES se le indica al gobierno el pago de prerrogativas al PAN, PAS, PRI y PES, mas no a Morena.

En consecuencia establece que el Ayuntamiento otorgará a los partidos políticos la cantidad de 8 mil 060 pesos multiplicado por cada uno de los regidores con que cuenta en el cabildo.

En virtud de lo anterior los montos que deberían entregar a cada uno de los partidos mensualmente eran de 8 mil 060 pesos para el PAN, 24 mil 180 pesos para el PRI, ocho mil 060 pesos para el PAS y 56 mil 420 pesos para el PES.

“De igual forma que el PES se ubicó en el supuesto de pérdida de registro prevista en el artículo 50, fracción I, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales ... motivo por el cual solo deberá recibir financiamiento público del municipio durante los meses de noviembre y diciembre de 2018, debiéndose suspender el pago del mismo a partir del mes de enero del 2019”, establece el documento del IEES firmado por Karla Gabriela Peraza Zazueta, consejera presidenta.

Cuestionamiento

El pasado diciembre la regidora Nidia Gaxiola cuestionó porqué a Morena se le pagaron 32 mil 240 pesos, correspondiente a las prerrogativas de noviembre y diciembre.

En la cuenta pública del mes de diciembre observamos que se le depositó 32 mil 240 al partido de Morena, tomando en cuenta según ellos las prerrogativas de noviembre y diciembre por dos regidores que hasta donde dice el convenio de coalición de Juntos Haremos Historia no pertenecen al partido de Morena, todos los regidores que están en este convenio de coalición pertenecen al PES”, expuso.

En el presupuesto de egresos aprobado para este 2019 se establece que van 244 mil 800 pesos para Morena por pago de prerrogativas por dos regidores.

Presupuesto. En la publicación del Diario Oficial de la Federación se etiquetaron recursos para el partido Morena.

Justificación

Aunque en la sesión de cabildo donde se cuestionó dicha asignación el tesorero Joel Quintero argumentó que se debía a la “emigración” que hicieron dos de los siete regidores del PES hacia Morena, hasta la fecha no lo ha demostrado legalmente.

“Son dichos del tesorero porque hasta ahorita nosotros no hemos visto ningún documento que avale, yo me presenté en el IEES donde se nos da un escrito que dice que los siete regidores pertenecen al PES, ellos dicen que tienen un documento que ellos hicieron ante el Instituto pero pues hasta ahorita ni lo han mostrado y yo creo que no existe porque allá nos dieron ese dato, que todos los regidores que están aquí, así como el síndico procurador y la presidenta pertenecen al Partido Encuentro Social”, expuso la regidora.s