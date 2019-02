Jubilados de Jumapag amenazan con huelga de hambre en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Si para hoy no les depositan el pago de la quincena a los trabajadores jubilados de la Jumapag, el próximo lunes amanecerían en huelga de hambre.

Según informó un sindicalizado, quien prefirió mantener su identidad en anonimato, esto fue acordado por los agremiados en la asamblea que sostuvieron el pasado sábado 23 de febrero.

Asimismo, detalló que ya sumarán 11 quincenas las que les deben: tres de la administración de Diana Armenta y ocho de la de Aurelia Leal.

Compromiso

El agremiado al sindicato también señaló que por parte de la alcaldesa Aurelia Leal López hubo un acercamiento y se estableció un compromiso para pagarles con un apoyo extraordinario que está gestionando; sin embargo, mencionó que están desesperados pues no ven que el pago se refleje ni ha habido avances sobre el proceso de la gestión del recurso.

Ahora bien, en distintas entrevistas el actual gerente de la paramunicipal ha señalado que, de acuerdo con los ingresos de la Junta, es imposible pagarles a los jubilados, razón por la que históricamente siempre se les ha cumplido a destiempo y por medio de apoyos extraordinarios -como los famosos rescates financieros de Gobierno del Estado.

En lo que va de la administración, se ha priorizado el pago a los trabajadores activos, de modo que han dejado pendientes a los jubilados.

División

Los jubilados se dividen en distintos grupos: en uno de ellos están quienes no alcanzan los 60 años de edad, por lo que el IMSS no los reconoce como jubilados, aunque las normas al interior de la Jumapag establecen lo contrario, al suponer que con 25 años de servicio pueden gozar del beneficio. En estos casos no están percibiendo ningún recurso.

Por otro lado, quienes tienen 60 años o más años forman parte de otro grupo, los cuales, si bien no tienen la pensión de la Jumapag, al menos están percibiendo los que les deposita mensualmente el Seguro Social.

Es por ello que -según trascendió de manera extraoficial- entre de las modificaciones al contrato colectivo de trabajo se está buscando que los años que deberá laborar cada trabajador sean 35. De esta forma, evitarán casos como los de algunos exempleados que están pensionados a pesar de que no tienen ni los 40 años de edad.