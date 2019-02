Niegan haber pagado prerrogativas a Morena

Guasave, Sinaloa.- El tesorero Joel Quintero negó que hasta la fecha se le haya hecho un pago de prerrogativas al partido Morena como se evidenció y fue programado ilegalmente en el presupuesto de egresos de este año.

Esto porque, dijo, para poder que el gobierno cubra dicho pago los partidos políticos tienen que hacer una solicitud y que hasta la fecha no lo han hecho.

Sin embargo el funcionario dijo que de requerírsele tendrían que cumplir debido a que el regidor Gerardo Ayala León solicitó su registro formal ante Morena, teniendo como prueba solamente una credencial que lo acredita como "protagonista del cambio verdadero".

Más allá de eso me parece que la regidora (quien denunció) adolece de falta de información, porque no se ha pagado nada a Morena, la verdad es muy triste ver cómo algunos funcionarios declaran cosas para llamar la atención pero sin ningún elemento a la mano", expresó.

"Está completamente equivocada la regidora, hasta ahorita a ningún partido se le ha hecho pago, me parece que al que se le pagó fue a Acción Nacional, y no lo podemos hacer mientras no llegue solicitud, nosotros no podemos ir a buscar al partido para pagarles, el procedimiento es que ellos entreguen la solicitud, se hace el registro de pasivo y luego se paga", expuso.

El tesorero insistió que la observación que hizo la regidora del PAN sobre dicho pago no tiene sentido y aseguró que aún cuando sí hay elementos para pagar las prerrogativas el partido Morena no ser los ha solicitado.