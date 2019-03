Pese a necesidad no hay claridad en programas de inversión para escuelas

Guasave, Sinaloa.- El Instituto Sinaloense de la Infraestructura Educativa se mantiene en espera de que se clarifique el programa de inversión que se proyectó para este año, pues desde que inició el cambio de Gobierno federal los recursos no han tenido la fluidez que las necesidades de los planteles educativos demandan.

Andrés Castro Rojo, director general de Isife, mencionó que en el caso del programa Escuelas al 100 actualmente están en proceso de definición debido a que no ha habido claridad por parte de Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa en cuanto a la continuidad del programa.

Riesgo. El 5 de octubre del 2018, ante el miedo de que el techo les cayera en la cabeza a sus hijos, madres de familia de la primaria Niños Héroes, ubicada en la comunidad Palos Blancos, Guasave, empezaron a mandar a los estudiantes a clases portando casco.

“Es lo que no nos han definido, lo ideal es que continúe para cerrar el compromiso que hizo el mismo programa, nos faltan 10 mil millones a nivel nacional para que se coloquen, y en el estado 300 millones de pesos por aplicar”, expuso.

El estado de Sinaloa tiene pendiente por aplicar cerca de 300 millones de pesos nada más de este programa, hasta ahorita estamos esperando la respuesta del Gobierno federal, si continúa el programa o no”

Urgen aulas

En la escuela primaria Niños Héroes, de La Trinidad, hay dos grupos donde es notoria la necesidad de ampliar su infraestructura, pues por falta de aulas dos grupos de primero se tuvieron que fusionar, así como los dos grupos de segundo.

Colapso. El 11 de abril del 2018, el techo de la cocina de la primaria Regino Sánchez Castro, ubicada en la sindicatura de El Burrión, colapsó al no soportar el peso de un tinaco de 450 litros.

Silvia Guadalupe Carvajal Acosta, directora del plantel, explicó que en febrero del 2018 personal del Isife asistió a hacer un estudio ante la solicitud de rehabilitación de techos nuevos para cuatro aulas, mismas que fueron derribadas por así considerarlo necesario, sin embargo solo dos de ellas fueron reconstruidas.

“El primer presupuesto que llegó a la escuela era para rehabilitar los techos, los tumbaron, pero por cambio de Gobierno parece que el presupuesto ya no siguió y optaron por derrumbar las cuatro aulas y hacer nuevas dos, nos dijeron que salía más barato hacerlas nuevas que arreglarnos los techos”, explicó.

“Fue por eso que nos tumbaron las cuatro aulas y aunque no hubo compromiso de continuar, porque nos dijeron que con las que teníamos ahorita, pues podríamos seguir sosteniendo a los niños, que teníamos donde tener a los niños para tomar clases, pero esas aulas no nos sobraban y como vieron oportunidad de donde pudieran estar los niños por eso solamente nos construyeron dos, que son los dos grupos que ahorita no tienen salón”.

Se desploma. El 25 de noviembre de 2014, la antigüedad de al menos 75 años y la falta de mantenimiento por parte de autoridades escolares provocaron el desplome del techo en la escuela indígena Tierra y Libertad, en la comisaría de Santa Ana, en Ocoroni, Sinaloa.

Alternativa

Debido a este problema se tuvieron que unir dos grupos por cada grado en primero y segundo. Se tuvieron que unir para tomar clases, pero los salones les quedan demasiado chicos.

Los salones no abastecen, están muy amontonados los niños; tenemos un grupo de 55 y otro de 58 alumnos”, expuso.

“Hay dos maestros por grupo alternándose pero también preocupa que no hay movilidad dentro de las aulas porque está todo el mobiliario muy pegado”.

En el turno matutino son doce grupos, pero se tienen 10 aulas”.

Necesidades

Entre las necesidades más fuertes mencionó las de rehabilitación de aulas, de sanitarios, subestaciones eléctricas, construcción de techumbres y bardas perimetrales.

“El reporte que nos hacen en las escuelas es que están muy dañadas o que se va a caer el techo y llegamos y resulta que sí, hay falta de mantenimiento en la mayoría de las escuelas, porque nosotros llegamos con la inversión y lo más importante es mantener las instalaciones”.