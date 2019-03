Pimentel se acoge a autonomía del Stashag

Guasave, Sinaloa.- En el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento quien manda es la asamblea y es quien ha decidido que se mantenga como representante del mismo, declaró Alejandro Pimentel Medina tras la declaración que hizo el director jurídico de que, al no ser trabajador activo, tendría que nombrarse nuevo representante de los trabajadores.

El secretario general del Stashag recalcó además que las autoridades del municipio, en este caso la Dirección Jurídica, no puede intervenir porque son un órgano autónomo.

"Yo estoy despedido injustamente entonces él no se puede meter en la autonomía sindical, yo no estoy expulsado del sindicato ni estoy dado de baja del sindicato, hay un litigio y él no es nadie para decir lo que le corresponde a una autoridad competente, él es un representante del patrón", expresó.

Refirió que el director jurídico noves un tribunal municipal ni un colegiado de distrito para tomar esa decisión.

Luego insistió que injustamente fue despedido y que mientras haya un litigio él sigue siendo representante legal de los trabajadores.

"no estoy ni vencido ni soy vencedor todavía verdad, entonces hay un litigio y mientras este nos e resuelva a favor o en contra yo sigo siendo", declaró.