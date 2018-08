Inscripciones, el pago más alto en gastos escolares

Sinaloa.- Padres de familias de Culiacán de colonias intermedias y de la periferia pagan de quinientos a mil pesos tan solo en inscripciones escolares de sus hijos, mientras que habitantes de la zona céntrica de la capital revelaron que pagan inclusive más de cinco mil pesos en el mismo concepto, reveló un sondeo realizado por el periódico EL DEBATE, a propósito del regreso a clases y la economía familiar de los sinaloenses.

Mientras que, en la ciudad de Los Mochis, tanto en la zona centro como en colonias intermedias y la periferia de la ciudad, los ciudadanos expresaron pagar entre 1001 a 2000 pesos en inscripciones.

Imagen especial/EL DEBATE

El levantamiento de la información fue a través de la aplicación de un cuestionario cara a cara en dichos sectores. De acuerdo con los resultados, en el caso de Culiacán, el 47.54 por ciento de los padres consultados informó que tiene dos hijos; mientras que la gente de Los Mochis respondió que solamente tiene uno (55.74 por ciento).

El sondeo también reveló de manera general que cuatro de cada diez infantes de los padres encuestados están en la primaria. Asimismo, estos padres tienen en su mayoría hijos en el nivel básico (primaria); mientras que el 87.70 por ciento destacó que están en escuelas públicas.

Quiénes gastan más

A partir del sondeo se concluyó que los padres de familia de Culiacán destinan el doble que de Los Mochis no solo en el tema de las inscripciones escolares, sino en el gasto de útiles, cuotas de mantenimiento y pagos para festejos, entre otros.

Por mencionar un ejemplo, un hogar del sector centro del municipio de Culiacán que cuenta con dos hijos en primarias privadas estarían gastando tan solo en la inscripción alrededor de 5 mil pesos. Una cantidad muy elevada si se compara tan solo con las familias culiacanenses de la zona intermedia y periferia, que su gasto por este rubro fluctúa entre los 501 y los mil pesos.

En la capital del estado, los padres de familia, principalmente de la zona centro, destinan más recursos para el material escolar, pues pagan de mil a dos mil pesos; mientras que los del sector intermedio y de la periferia es menos, de 501 a mil pesos.

En cambio, el gasto de una familia del sector centro de Los Mochis es menor que una de la capital del estado. Su gasto fluctúa entre 501 y mil pesos.

Foto: EL DEBATE

Para solventar el gasto de regreso a clases, de manera general, el 58.20 por ciento de los padres consultados destacó que compra poco a poco. Sus compras de útiles escolares, coincidieron (45.90 por ciento), las realizan en las tiendas de autoservicio; así como en papelerías o tiendas especializadas (40.98 por ciento).

Para ahorrar un poco del presupuesto familiar, los papás señalaron que lo que reciclan de un ciclo escolar a otro son tanto uniformes como material escolar; zapatos y mochila, con un 70. 49, 67.2 y 50 por ciento en los dos últimos conceptos, respectivamente.

En los gastos por el regreso a clases, las familias sinaloenses se ahorran el desembolso de la compra de uniformes por estos entregados gratuitamente por el gobierno estatal, que este año son dos por niño. Debido a esto, los consultados en este levantamiento indicaron, con un 58.20 por ciento, que es un buen apoyo para la economía familiar.

Economía doméstica

Para Sergio Alberto Calderón, economista, en Sinaloa se depende mucho de la actividad primaria, como es la agricultura y la pesca, de las cuales no hay mucho circulante en esta temporada, y es cuando los hogares tienen que hacer fuertes gastos por el regreso a clases.

Destacó que en situaciones donde no existen muchos ingresos generalmente los hogares acuden a la deuda o, en su caso, al empeño. «Tenemos obligaciones, no tenemos ingresos, pues, recurrir a las casas de empeño. Es el equivalente a lo que hacen los gobiernos: si tiene obligaciones y no tiene dinero, acuden a la deuda».

Enfatizó que es lo mismo, pero la diferencia es que a nivel familiar se recurre a préstamos donde las tasas de interés son muy altas: «Ese es el problema», indicó.

Explicó que este tipo de préstamos son muy fáciles de obtener, pero es que el costo es más alto. «Una familia que no tiene, que está en el buró (de crédito), que no tiene capacidad crediticia frente a un banco, pues se va a lo que haya, como prestamos prendarios».

Imagen especial/EL DEBATE

Gilberto Ojeda Camacho, delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en Sinaloa, hizo un llamado a los padres de familia a cuidar su economía en la temporada de compras escolares, principalmente en la comparación de precios, que no se hagan compras compulsivas y que se realicen consumos de manera responsable: «El llamado para los comerciantes es que nos ayuden para que oferten esos productos en esta época, pues, a buenos precios. Que nos echen la mano, ahí, a la autoridades y a la gente», expuso.

El servidor público federal informó que, como parte del programa nacional de regreso a clases de la Profeco, se llevará a cabo entre el 16 y el 19 de agosto la Feria de Regreso a Clases, donde participarán proveedores con precios de productos a mitad de precio: «Habrá buenas ofertas y con garantía». Subrayó que el evento se organizará en Culiacán, en Mazatlán y se analiza la posibilidad de llevarlo a cabo en Los Mochis, a fin de ofrecer a los padres de familia todos los productos que tienen que ver con el regreso a clases.