"Diles que no nos maten"

Sinaloa.- Los feminicidios se extienden en Sinaloa como una fatal peste que a cualquier hora y día puede matar a una niña, una adolescente o una adulta. Sin distinguir estrato social, sin que hasta el momento nadie la detenga, la ola de violencia de género recorre el estado, cada vez más grande, más dolorosa y más cruenta. Para exigir un alto a la violencia, justicia para las víctimas y mayor seguridad, se realizó una manifestación la tarde de este miércoles, tomando parte activistas y la sociedad civil.

Ahí denunciaron que desde hace muchos años las mujeres son víctimas, diariamente, de diversos tipos de violencia: sexual, psicológica y física. A pesar de ello, el Gobierno del Estado por mucho tiempo se negó a instalar una alerta de género; y cuando la instaló, se vio rebasado. «Es un grave problema en el país, y particularmente en Sinaloa. El único camino que puede llegar a una posible solución, actualmente, es la protesta pública y las acciones civiles. La autoridad ha estado limitada en términos generales, y particularmente en el tema de la violencia de género», indicó Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos.

Foto: EL DEBATE

El activista comentó que los protocolos, cuando se hace una denuncia sobre desaparición de una persona, no se aplican de manera inmediata, y los resultados son fatídicos: «La prueba de ello es que hace apenas unas horas se sepultó a Míriam, una adolescente que desapareció el 27 de marzo», comentó Loza Ochoa.

Cuestionado sobre el aparato con que cuenta el gobierno para combatir la desaparición, explicó que en «la Fiscalía Especializada en Desapariciones Forzadas se observará tres agentes del Ministerio Público, y hay cerca de mil 700 casos por investigar. Les tocan casi 600 casos a cada ministerio público. El otro problema es el número de agentes de investigación que hay, aquí en Culiacán no rebasan los ocho dedicados a ese tema».

Disfuncional alerta de género

«Estamos preocupadas por la seguridad y la vida de nosotras, por la ola de violencia que nos ha azotado y por una alerta de género que no ha funcionado», expresó Karla Galindo, integrante de Feministas Alteradas Sinaloenses.

Edith Robles, por su parte, aseguró que las 82 mujeres asesinadas en 2017, las 87 personas desaparecidas el año pasado, los seis transfeminicidios suscitados en 2017 y los 13 feminicidios que van en lo que va del año son indicadores que revelan que la alerta de género en la entidad no ha sido útil. «De las nueve medidas que implica la alerta de género, no se ha cumplido ni siquiera una», comentó. «Una de las recomendaciones es hacer una campaña sobre cero tolerancia contra las mujeres, pero no hemos visto esa campaña por ningún lado», añadió.

«Desafortunadamente, en todo el estado y en todos los lugares las mujeres somos víctimas de violencia basada en el género. Además, no hay acceso a la justicia ni una sanción real para los agresores», indicó Edith Robles.

«Estamos consternadas por los feminicidios, que una joven de 18 años que al salir a buscar ganarse la vida alguien tomó la decisión de asesinarla es un mensaje de violencia, de falta de seguridad e impunidad. Demandamos soluciones que nos garanticen que regresemos con vida cuando salgamos de nuestras casas», aseguró Karla Galindo.