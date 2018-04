Exámenes de control no miden daños psicológicos de policías

Sinaloa (América Armenta).- La tía de la niña Dayana Esmeralda, 5 años de edad, dice que no se siente tranquila y que, al igual que el resto de sus familiares, no lo estará hasta que arresten al culpable del asesinato de su sobrina: «No estamos tranquilos, estamos igual», comentó a esta casa editorial tras conocer la noticia sobre la identidad del presunto asesino de la menor, quien, de acuerdo con la Fiscalía, era un policía en activo del municipio de Navolato.

En cuanto a la posibilidad de que el feminicida de su sobrina sea el mismo que asesinó a la jovencita Jovana, de 16 años de edad —según lo declarado por la Fiscalía General—, la tía de Dayana señaló que «ya no tiene para dónde hacerse», y pidió que se verifique que sea el imputado el verdadero feminicida para que se le aplique el peso de la ley.

Foto: EL DEBATE

En tanto se mantiene la búsqueda del acusado, autoridades piden no desconfiar del trabajo de los elementos de Seguridad Pública que velan por la seguridad de las personas en el municipio de Navolato y el estado de Sinaloa.

El fiscal Juan José Ríos Estavillo dio a conocer que el policía municipal Miguel «N» es el presunto culpable de los dos feminicidios referidos en Navolato ocurridos el año pasado. El indiciado que enfrenta dos órdenes de aprehensión por estos casos se busca actualmente en 150 países. Ello porque no está localizable ni al alcance de la justicia desde febrero pasado, daría a conocer el fiscal: «Al saber que había sido identificado como presunto responsable de feminicidio, abandonó el servicio a partir del 8 de febrero, y no ha sido localizado», declaró en rueda de prensa para señalar que en marzo un juez les concedió dos órdenes de aprehensión contra él por los crímenes señalados.

Caso aislado, señala la autoridad

Renato Ocampo Alcántar, secretario ejecutivo del SESP, destacó a EL DEBATE que los crímenes que se le imputan al policía navolatense no tienen que ver con la prueba de control y confianza, pues este es un problema psicológico, y en caso de que Miguel «N» resulte ser culpable, obedece a otro tipo de trastornos, señaló: «El examen de control y confianza lo que determina prácticamente es la factibilidad de que una persona pueda estar apta para poder ser policía —explicó—, entonces no es propiamente el examen de control y confianza un mecanismo que nos pueda dar ese tipo de trastornos en una persona, es otro tipo de trastorno lo que se mide», reiteró.

El secretario considera un caso aislado el de este presunto delincuente y que empaña el trabajo que todas las fuerzas de Seguridad Pública están haciendo: «Yo estoy convencido de que nuestras fuerzas policiacas son las que más compromisos tienen con todos los sinaloenses, no en balde todos los días se salen a jugar su vida por el bienestar de todos nosotros», concluyó Ocampo.

A su vez, el director municipal de Seguridad en Navolato, el mayor Sergio Lagunes, resaltó a EL DEBATE que para cuando la Fiscalía le refirió que estaban investigando a uno de los elementos, Miguel «N», este ya no se presentaba a trabajar.

El inculpado —según el mayor— tenía 23 años de servicio y no era considerado una persona conflictiva, no presentaba faltas ni malas conductas, por lo que no pensaron que podría estar involucrado en algún crimen. Expresó también que este señalamiento afecta a toda la corporación; sin embargo, aseguró que trabajarán con el mismo ímpetu de siempre, a pesar de los señalamientos a los agentes.

De la misma manera, dio a conocer que las cifras de elementos aprobados en los exámenes de control y confianza ha aumentado del 30 al 70 por ciento de personal aprobado, así como las evaluaciones de continuidad también muestran mejores resultados: «Tenemos a la fecha una policía confiable. El hecho de tener una policía pequeña me está permitiendo que observe a todos y que vaya encaminando su trabajo», dijo.

Leticia López, alcaldesa de Navolato, expuso: «Como la representante aquí del municipio de Navolato, solo pido que se aplique el rigor de la ley para el que resulte responsable de este hecho», dijo, en relación con los feminicidios en este municipio.

También comentó a este medio que el trabajo que realiza el director de la Policía Municipal, el mayor Lagunes, es bueno y disciplinado, por lo que pide que no se juzgue a toda la corporación por un policía.

Imagen especial

¿Violación al debido proceso?

Aunque la actuación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa en el caso de los feminicidios de las menores Dayana y Jovana pudiera violentar el debido proceso y dañar la presunción de inocencia al revelar datos personales del imputado, como nombre completo, edad y profesión en dos ruedas de prensa efectuadas, el Código Nacional de Procedimiento Penales, artículo 106, permite a la autoridad identificar al imputado en casos de que este se hayan sustraído a la acción de la justicia.

Lo anterior fue explicado por los abogados Marco Antonio Arámburo, especialista en derecho penal, y Luis Roberto Sánchez Inzunza, presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, quienes reconocieron tener sus reservas sobre el manejo que la Fiscalía estatal está llevando del caso, ante la posibilidad de que un manejo equivocado en el proceso pudiera poner en riesgo no solo la investigación, sino al propio imputado.

Esto porque, de acuerdo con Marco Antonio Arámburo, haber identificado ante los medios al imputado y haber revelado parte de la investigación no solo vulnera el principio de presunción de inocencia y el sigilo, sino que además lo están prejuzgando ante la sociedad, cuando aún no existe una sentencia, solo es presunto responsable.

«Ante la sociedad, el imputado ya es visto como responsable de feminicidio», reconoce el especialista, lo que, además de poner en riesgo su integridad, también violenta el debido proceso y pudiera ser utilizado a su favor por su abogado.

Tras la información revelada por el fiscal Juan José Ríos Estavillo, quien identificó como agente de Policía al imputado y además confirmó que «al saber que había sido identificado como presunto responsable de feminicidio abandonó el servicio a partir del 8 de febrero y no ha sido localizado», el abogado penalista sostuvo que, de no existir un citatorio previo a su ausencia, se trata de un razonamiento subjetivo. Incluso, añadió que más grave sería que la presunta huida obedezca a una filtración que lo alertara de que estaba siendo investigado, pues la orden de aprehensión se obtuvo hasta el 15 de marzo.

Sánchez Inzunza recordó que ya en otra ocasión el fiscal les ha explicado que el Código Nacional de Procedimiento Penales le permite revelar ciertos datos que ayuden a identificar al imputado. Se trata del artículo 106, que en su último párrafo dice: «En los casos de personas sustraídas de la acción de la justicia, se admitirá la publicación de los datos que permitan la identificación del imputado para ejecutar la orden judicial de aprehensión o de comparecencia».

Investigación

Fiscalía se compromete a resolver casos

Juan José Ríos Estavillo aseguró que la Fiscalía General del Estado trabaja incansablemente en las investigaciones de los feminicidios ocurridos en Sinaloa para que los presuntos responsables sean juzgados. Precisó también que de los feminicidios ocurridos el año pasado en Sinaloa se ha esclarecido más del 30 por ciento, y en este año casi el 50 por ciento de los casos registrados.

Ríos Estavillo, quien ayer visitó la ciudad de Los Mochis, declaró que no descansará en la búsqueda del policía de Navolato acusado de los homicidios de las menores Dayana y Jovana.

Además, insistió en que la Fiscalía General del Estado no bajará la guardia en la búsqueda y la captura de quien se desempeñara como policía municipal de Navolato al momento de presuntamente cometer dos asesinatos.

No abundó sobre las piezas clave que llevaron a la Fiscalía General del Estado a la sospecha de que el policía esté involucrado en los homicidios de la pequeña Dayana y de la menor Jovana por ser información reservada.

Para entender...

Dan a conocer presunto feminicida de menores

La Fiscalía dio a conocer que las menores de edad asesinadas en el 2017 en el municipio de Navolato fueron ultimadas por la misma persona. Presuntamente, el policía ahora prófugo, Miguel «N», cometió estos delitos y ahora es buscado por las autoridades. Los casos por los que se lo inculpan es por feminicidio agravado en el caso de la niña Dayana Esmeralda y por feminicidio por los supuestos de violencia sexual, exposición del cuerpo en lugar público y por estado de indefensión de la víctima en el caso de la menor Jovana Sarahí.