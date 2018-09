Niños jornaleros acusan a DIF de supuesto abandono

Escuinapa, Sinaloa.- Luego que el DIF municipal rescatara a cinco niños jornaleros que vivían en situación precaria en la sindicatura de la Isla del Bosque, Pilar N, de 25 años, padre de uno de los pequeños, señaló de que fueron abandonados por esta institución en Rosamorada, Nayarit.

A través de vía telefónica, Pilar narró que fueron escoltados en una ambulancia junto con elementos de la corporación de auxilio hasta aquel municipio desconocido, donde fueron abandonados.

Me dejaron allá, donde no conozco, pues yo soy de Durango, pero trabajaba en la Isla del Bosque, pero el DIF nos dejó en aquello que se llama Rosamorada, pero no conocemos por allá y anduvimos perdidos.