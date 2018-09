Hospitales de todo Sinaloa están trabajando ante la contingencia.

Sinaloa.- La secretaria de salud del estado y su personal está trabajando al cien por ciento ante la contingencia climatológica que afecta a Sinaloa, informó el Secretario de Salud, Dr. Efrén Encinas Torres.

Durante un recorrido por la zona norte del estado, el también Director de los Servicios de Salud supervisó el buen funcionamiento del Hospital General de Los Mochis, quien cerro el área de consulta externa para enfocar todos los recursos, tanto humanos como físicos, en la atención de urgencias.

Encinas Torres también se reunió con personal de la Jurisdicción, Coepris y vectores, quienes están apoyando en la evacuación de los ciudadanos en riego, así como dando atención a quien así lo requiera en los albergues.

Por su parte, el Subsecretario de Atención Medica, Víctor Hugo Sánchez Malof, informó que todos los hospitales del estado están trabajando, y si bien se captaron algunas goteras en los edificios estas no afectan el funcionamiento de los nosocomios.

Pidió a la población no salir de sus hogares, pero en caso de ser necesario acudir por atención medica al hospital más cercano, no importa si es IMSS, ISSSTE o Sector Salud, ante la contingencia se están coordinado los esfuerzos para atender a todo el que lo necesite, sea derechohabiente o no.

Además, más de quince planteles escolares de nivel básico a superior están habilitados como albergues en los municipios del centro y norte del estado, en apoyo a la población damnificada.

Los subsistemas de Cobaes, Institutos Tecnológicos, Conalep, Cebtis e Icatsin cuentan con instalaciones listas para sumarse como albergues, así como escuelas de educación básica.