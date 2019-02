28 años vendiendo en su motocarreta

Los Mochis, Sinaloa.- Ascención Gastélum Castro tiene 43 años, es comerciante y sus clientes le llaman “El Cuate”.

Vende frutas, cacahuates, viejitas y raspados en su motocarreta desde hace 28 años en diferentes puntos de la ciudad de Los Mochis. Aprendió el oficio de su padre desde muy pequeño.

“Mi padre inició este negocio, él ya tiene más de 50 años vendiendo; mi padre trabajaba en las cooperativas de las primarias, y ahí andábamos mis hermanos y yo, desde los 9 años ando en la calle trabajando”, expresó.

Trabaja en las calles

Toda su vida ha permanecido en las calles y su familia depende de la venta del día.

“De aquí saco para mantener a mi esposa y a mis tres hijos, tengo una nieta, y ya viene el segundo nieto, si Dios quiere. En un día bueno gano hasta 700 pesos, pero a veces me voy nada más con 300”.

Se levanta a las 4:00 de la mañana para llenar su carreta con frutas de la temporada, y cinco horas después sale de su hogar en el fraccionamiento Jardines de Zacatecas para ofrecerlas en vasos con chile y limón. Trabaja todos los días y su jornada termina a las 5:00 de la tarde.

“Ya tengo mis puntos de ventas, algunas estéticas, el juzgado, el banco, un colegio; son mis puntos desde hace 28 años. Toda la fruta se vende, en temporada de mango es lo que más me pide la gente, en tiempo de calor vendo muchos raspados, y los cacahuates lo piden mucho también”.

Legado familiar

Mientras circula por las principales calles de la ciudad está expuesto a las inclemencias del tiempo y recuerda con simpatía una de sus mejores anécdotas.

“Una vez estaba por la Madero y Leyva, y se soltó un aire muy fuerte y me cayó un panal de abejas en la cabeza, y me metí adentro del banco y fue un despapaye; me tuve que pelar todo para poder que mi esposa me quitara los aguijones”

“El Cuate” disfruta su labor y lo demuestra brindando un trato amable a sus clientes, se le ve sonriente por donde pasa.

“En este trabajo he hecho muchas amistades, hay mu-cha gente que me ayuda, que me apoya, llegan y platican conmigo. Yo me quiero dedicar a esto hasta que Dios me preste vida, deseo continuar con el legado de mi padre, de don Lico. Somos diez hermanos, y seis nos dedicamos a este negocio.”