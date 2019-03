Con poca participación, celebran el 90 aniversario del PRI en Ahome

Contrario a lo vivido años anteriores, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Ahome celebró este lunes el 90 aniversario de su fundación con no menos de 100 personas.

Al ritmo de banda que apenas se escuchaba a las afueras de las instalaciones del tricolor, los simpatizantes se comprometían una vez más a trabajar por la unidad y el fortalecimiento del partido.

María Amada Sánchez Solís, ex dirigente del PRI destacó que la vigencia del partido no ha terminado, por lo que los invitó a seguir trabajando aún cuando ya no son el gobierno.

“El partido sigue siendo el mejor en el mundo porque México vive en paz tan es así que con todo lo que nos han querido achacar de ratas de corruptos, de todo; no podemos negar que no lo haya, es cierto; pero habemos noventa por ciento más que somos trabajadores y queremos a México”, dijo.

Por su parte, Jaime González Ochoa, también expresidente del Comité Municipal del PRI en este municipio resaltó que es urgente renovar el discurso político para llegar a toda la población, enfocado en decir lo que se piensa pero sobre todo, pensar lo que se dice.

Tengamos puesta la mira en el 2021, yo me apunto para trabajar con el Partido Revolucionario Institucional y espero que ustedes se anoten en esta larga lista

Entre los asistentes estuvieron los regidores Raúl Cota, Génesis Pineda, Rosa María Ramos, así como María Amada Sánchez Solís, Mario Zamora Malcampo y el ex diputado federal Alonso Pineda y entre otros.