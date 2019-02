Dan vista a la Vicefiscalía de niños en toma de UAIS

Los Mochis, Sinaloa.- La Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, después de haber acudido en dos ocasiones a la UAIS para investigar si hay niños en el grupo de personas que mantienen tomadas las instalaciones de esta universidad y una huelga de hambre, interpuso una vista a la Vicefiscalía para que haga lo conducente en este caso, debido a que en ninguna de las dos ocasiones se les permitió ingresar a la institución.

“El departamento de Trabajo Social de Procuraduría de Protección acudimos a las instalaciones de la universidad para poder hacer una pesquisa. Aquí debido a la situación que nosotros observamos en la visita de Trabajo Social, ya nosotros decidimos interponer una vista ante la Vicefiscalía con los datos que nosotros en la pesquisa pudimos obtener. No se nos permitió el acceso y en ese sentido por esa razón decidimos solicitar la intervención de otra autoridad”, informó Dulce Valenzuela Álvarez.

La responsable de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Ahome manifestó que no puede dar más detalles de la pesquisa por cuestión de privacidad y protección de los menores.

En coordinación

La procuradora comentó que trabajarán en coordinación con la Vicefiscalía en el caso de estos menores de edad.

“Nos vamos a coordinar con la Vicefiscalía para ver el seguimiento a la carpeta de investigación que ellos tienen que abrir debido a la vista que nosotros interponemos”. Agregó que es violatorio que tengan a los pequeños en la toma de la UAIS.

“Los menores no tienen por qué estar ahí en ese lugar. Las personas que ahorita están en esa toma y en esa huelga de hambre, ellos tienen un interés, una forma de protestar, están pidiendo algo y están en todo su derecho, pero aquí la situación es que los niños no tienen que estar ahí en ese lugar, no es su casa, no es el lugar adecuado. Hay niños en edad preescolar y primaria que tienen que estar en una escuela. Ahí al detectar que al parecer no están yendo a la escuela, hay una violación a sus derechos y tenemos que actuar para que estos niños estén en un lugar seguro y que estén yendo a la escuela”, expuso.

Añadió que jurídicamente ningún argumento tiene validez para que estén ahí los niños porque es una instalación educativa, no un albergue ni un refugio, y no está destinado para ese tipo de situaciones.

PARA ENTENDER...

Representantes indígenas toman la UAIS

La noche del 15 de enero, integrantes de la Confederación Indígena de Organizaciones Sociales y la Organización de México Indígenas Tradicionales se plantaron en las instalaciones de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa (UAIS) unidad Los Mochis para exigir que se cambiara el nombre de la universidad a UAIM y la destitución de la rectora por no ser indígena.