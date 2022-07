Demanda de 10 mdp fue por no responder: asegura síndica Cecilia Hernández

Los Mochis, Sinaloa.- El municipio enfrenta una demanda ya sentenciada que oscila en los 10 millones de pesos y es resultado de una falta de contestación de las autoridades de la anterior administración, aseguró Cecilia Hernández Flores.

La síndica procuradora recordó que son tres las demandas que existen por el fallecimiento de detenidos en las celdas de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPyPC); sin embargo, la anteriormente señalada es a la que se le dio resolución y está en proceso de impugnación a fin de revocar esta sanción millonaria.

“Son tres juicios de responsabilidad patrimonial. En uno de ellos ya hay una condena de 10 millones de pesos y está basada en parte porque la autoridad no contestó, la autoridad responsable no contestó la demanda promovida en contra del Ayuntamiento, y la sentencia especifica el porqué se condena con esa cantidad y fue porque no fue contestada en su momento, y ese fue a la que se hizo referencia en el anuncio que hice”, mencionó la funcionaria.

Sostiene omisión

Con esto, aclaró que en los casos externados en la pasada sesión de cabildo no se encuentra el caso del niño que perdió la vida al caer en un socavón, como lo dio a entender el exalcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno en su aclaración. Ese caso, dijo, está en manos de la Dirección de Asuntos Jurídicos.

“Ese tema (del menor) no es de los que yo informé. Es un tema que trae el jurídico, es una demanda que se encuentra en el Ayuntamiento pero por conducto de la Dirección de Asuntos Jurídicos y es ahí en donde pueden hablar porque es en donde están llevando la defensa del expediente”, sostuvo.

De igual forma, señaló que los otros dos asuntos son demandas que tampoco se contestaron, pero que en ellos aún no hay una sentencia definitiva aunque hay posibles sanciones superiores a los 20 millones de pesos cada una.