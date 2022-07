Denuncian despojo de propiedad y acusan a exsubprocurador en Los Mochis, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Don Miguel regresó de Estados Unidos y descubrió que su predio seguía invadido, y ahora delimitado hasta con una barda, acusa del despojo a un exsubprocurador.

Antecedentes

En 1987, Miguel Estrada Herrera y su entonces esposa compraron un predio de 150.23 metros cuadrados, con clave catastral MS-02-008-022-001, ubicado por la calle Álvaro Obregón, casi esquina con el bulevar Macario Gaxiola, después se fueron a Oregón esperanzados en el sueño americano y con la ilusión de un día volver y construir una casa en aquel terreno que dejaban.

Tras el fallecimiento de su esposa, el predio quedó a nombre de don Miguel y de sus hijos Miguel y Michele.

En 2016, les avisaron que el predio había sido invadido por un vecino, identificado como Evaristo Castro Borbolla, y la actual esposa de don Miguel regresó a Los Mochis.

"Mi esposa fue a la Procuraduría a poner la denuncia por invasión, pero como no sabe de leyes, cuando él (Evaristo) se presentó no se identificó, y como él había sido subprocurador de la zona norte, había sido patrón de ellos, entonces ahí hicieron lo que quisieron. En lugar de la denuncia le dieron a mi esposa un acuerdo, donde él iba a desalojar. Pero mi esposa había ido a poner denuncia, no a acuerdo. Ella quería que quedara asentado que era una denuncia por invasión", expuso.

Según el acuerdo AHOME/CMASC/01215/2016/CM del Centro de Mecanismos de Solución de Controversia en Materia Penal, el imputado se comprometió en aquel momento a quitar un portón que impedía el acceso al predio.

Evaristo Castro Borbolla había sido subprocurador de la zona norte y seguía siendo funcionario de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Acuerdo incumplido

Confiados en que aquel acuerdo sería cumplido, don Miguel y su esposa siguieron residiendo en Oregón, pero al regresar a Los Mochis hace un mes descubrieron no sólo que el predio seguía invadido, sino que ahora hasta habían construido una barda.

"A finales de junio regresamos yo y mi esposa, y vinimos aquí y vimos que estaba la barda ahí, a más de la mitad del terreno, y dijimos: ¡qué está pasando, no se respetó el acuerdo!, que él iba a desalojar".

"Fui a la Fiscalía, enseñé este papel y me dicen que fue un acuerdo el que se hizo, y como ya pasaron más de dos años, que ya no se puede hacer nada, que agarre un abogado o vaya a la UAS por un abogado de oficio. Y yo les dije que aquí traigo las escrituras y todos los documentos, pero eso me dijeron", comentó.

Luchará

Aunque don Miguel señala que Evaristo Castro sigue siendo funcionario y eso podría truncar su derecho a la justicia, advirtió que no se rendirá, se asesorará legalmente y buscará una instancia para luchar por su propiedad.

Te recomendamos leer:

"Yo quiero poner una denuncia por despojo de mi propiedad, porque yo me fui a Estados Unidos para trabajar y construir una casa para vivir ahí... Temo por mi vida. Como él es funcionario público, al salir esta queja temo represalias, pero estoy peleando una cosa justa, no estoy peleando una cosa que no sea mía. Yo quiero que el señor quite su barda y me entregue mi propiedad", sentenció.