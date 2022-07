Doña Eulalia se cayó y no podía mover brazos ni piernas, hoy va por sí misma a sus citas médicas, en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Cuando Eladia Ortiz Martínez, de 71 años de edad, originaria del Poblado 5, Ahome, cayó de la moto de su esposo al intentar llegar a la parada de camiones de su comunidad, nunca imaginó que por tal accidente tendría que tomar terapias de rehabilitación para lograr la movilidad principalmente de sus manos, aunque también sus piernas resintieron el duro golpe.

“Me dirigía a la ciudad para diferentes estudios en el Hospital General, mis huaraches se enredaron y eso provocó que perdiera el control, todo fue muy rápido, quedé adolorida, me levanté, ya no pude caminar”, explicó la afectada al recordar el percance que le cambió la vida.

Al ver el estado en el que se encontraba doña Eladia, una vecina le aconsejó acudir a la Unidad Básica de Rehabilitación de DIF que se localiza en la cabecera de la sindicatura Gustavo Díaz Ordaz, ahí con su diagnóstico empezó a recibir hidroterapia.

“Vine, me hicieron una entrevista, dijeron que tenía que venir martes y jueves, me ponen pura electricidad, usan unos aparatos que tienen agua, parches en todas las partes afectadas y luego el día que me hacen esto me dice que no me moje porque todo está caliente, si no, no sirve de nada,” relató la vecina de El Carrizo.

Gracias al tratamiento que lleva desde hace varias semanas, la paciente asegura que se siente mucho mejor, ya que ha logrado recuperar la movilidad de las partes de su cuerpo afectadas y tiene la oportunidad de realizar sus labores como ama de casa, salir a citas médicas y llevar una mejor calidad de vida.

“Yo recomiendo esto: si tienen algún problema, que me duele esto, que siento esto, pues vayan ahí, les van a decir si necesitan terapias porque a mí me las recomendaron y aquí me las han dado, me tratan muy bien, no hay un mal gesto, hay que decir la verdad”, señaló doña Eladia.

Quienes habiten en comunidades del Valle del Carrizo y necesiten tratamiento para superar algún problema físico pueden acudir con su diagnóstico a la UBR que se localiza por la calle Rio San Lorenzo S/N, o llamar para mayores informes al teléfono 6688650966.

