El 80 % de paros cardiacos ocurren en casa: Especialista

Los Mochis, Sinaloa.- La causa de muerte número uno a nivel mundial son los problemas cardiacos, por lo que fallecen al año más de 17 millones de personas en todo el mundo, así lo informó Martín Roberto López López, instructor de la Asociación Americana del Corazón.

“El 80 por ciento de los paros cardiacos ocurren en nuestra casa, y resulta que nuestros familiares no saben qué hacer, y el tiempo es vida: el organismo tiene una capacidad de resistencia de 4 minutos después de que da el paro cardiaco, es decir, tiene 4 minutos en lo que se agota toda la reserva de oxígeno que está en el organismo para que no sufra una falla secundaria, un daño cerebral”, aseguró.

Martín López López, Asociación Americana del Corazón. Foto: EL DEBATE

Reanimación cardiopulmonar (RCP)

Destacó que es de vital importancia saber reconocer un paro cardiaco y actuar de inmediato. “Una persona que no te escucha, que no responde, que no se mueve y que no respira está en paro cardiaco; está inconsciente. Si le preguntas ‘¿señor, me escucha?’, y no responde, observas que no se mueve y no respira, tiene paro cardiaco. Entonces llamas al 911 para pedir ayuda y de inmediato el radiooperador brinda el auxilio”, refirió.

Informó que una persona en paro cardiaco tiene el triple de probabilidad de salvarse si se le brinda reanimación cardiopulmonar (RCP), mientras se pide ayuda y llegan los profesionales de la salud.

“Se deben de dar compresiones en el centro del pecho, donde está el tórax, en la línea imaginaria del esternón, pones una mano y comprimes, tienes que comprimir entre 5 y 6 centímetros si es un adulto, y a una velocidad entre 100 y 120 compresiones por minuto. La recomendación es que a los 2 minutos cambies, te ayude otra persona, porque tu capacidad de resistencia al hacer el RCP ya no es la misma, te agotas y no lo haces de calidad. Pero si estás solo, síguele”, expresó.

Detalló que un minuto equivale a un 10 por ciento de daño neurológico, cuando no se brinda RCP a una persona en paro cardiaco.

“Por cada minuto que no le das RCP, es un 10 por ciento de daño neurológico, quiere decir que de aquí a que llega el servicio médico de emergencias, cuánto tiempo transcurre, esa persona ya tiene daño neurológico. En una persona que no se va a poder mover, no podrá hacer su vida normal”, puntualizó.

El especialista impartió ayer un curso sobre este tema en la biblioteca pública Morelos.