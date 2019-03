En el Ranchito se quejan de establos en los patios de casas

Los Mochis, Sinaloa.- Quienes habitan sobre la carretera paralela al canal Cahuinahua manifiestan que el carro recolector de basura dejó de acudir a sus domicilios desde hace mucho tiempo.

“Antes sí pasaba, le tocaba los sábados, pero de repente dejó de pasar; ahora lo que hacemos es quemar la basura en nuestros patios; ya tiene como el año que no viene un camión de basura para acá”, expuso Blanca Guerra.

También solicitan la reparación de las lámparas del alumbrado público y la rehabilitación de la calle conocida como el camino viejo.

Los puros focos de las casas tenemos, en el camino viejo no prende ni una lámpara, sí hay postes pero no tenemos alumbrado porque las lámparas no encienden