Hay que estar vigilantes del ejercicio público: Pedro Rivas Monroy

Los Mochis, Sinaloa.- Hay que estar vigilantes del ejercicio público, exhortó el magistrado supernumerario y exintegrante del Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF), Pedro Rivas Monroy, en entrevista para EL DEBATE, minutos antes de iniciar su participación en el Foro de Gobernanza y Gobernabilidad para el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2019 que efectuó ayer el Ayuntamiento de Ahome en las instalaciones del IPN.

Platíquenos un poco del tema que abordará en este foro

Es un poco explicar lo que es la cuarta transformación y la gobernanza, una palabra que no me gusta mucho, pero que está de moda, y que es la relación entre gobernantes y gobernados y la participación ciudadana en la toma de decisiones de políticas públicas. Para que exista la gobernanza primero necesitamos que la sociedad participe, que sea responsable, y generar ciudadanía que es nuestro problema porque venimos de un sistema autoritario donde la gente no participaba y solamente asumía las decisiones que venían de arriba.

¿Falta participación ciudadana?

Hay que impulsar la participación ciudadana, hay que fomentarla y sobre todo hacerla responsable, no nada más se trata de que participe, sino que asuman compromisos.

¿Qué pasa cuando la ciudadanía no participa, cuando no se involucra en lo temas importantes para el país?

Cuando la ciudadanía no participa en los temas importantes para el país se genera el autoritarismo y se genera la corrupción, que es de donde venimos. Venimos de una sociedad que tiene una gran impunidad. Hay que estar vigilantes del ejercicio público. Entonces sí hay que asumir esa responsabilidad.

Magistrado, ¿qué opina de la democracia en México?

La democracia en México es muy incipiente, no pasa de ser una democracia electoral meramente, pero la verdadera democracia nos la da nuestro artículo tercero que es una forma de vida, y esa forma de vida tiene como fundamento cuatro elementos esenciales que no se han cumplido que es el alimento, la educación, la habitación y la salud. La sociedad en su conjunto, la minoría es la que tiene esos elementos, pero la mayoría no los tiene, entonces tenemos que ir hacia allá. Para tener una democracia sana, primero tenemos que cubrir las necesidades básicas.

¿Cómo califica el modo de gobernar de López Obrador?

A mí me gusta, pero no es un modelo que le guste a la gente que está acostumbrada al viejo régimen porque lo vuelven populista. Pero lo importante del régimen de Andrés es que se acerca a la gente. Tiene un andamiaje político muy fuerte, es un presidente fuerte, que a veces parece un presidencialismo de los años 40, entonces eso es un peligro si no los sabemos manejar bien. Es un peligro porque es un hombre que puede hacer prácticamente lo que quiera, acaba de obtener la mayoría en las cámaras y es una mayoría calificada, ya no nada más es la mayoría absoluta, sino es una mayoría calificada para modificar la Constitución, algo que sería antidemocrático.

¿Qué opina de los programas asistenciales?

Yo creo que los programas asistenciales son básicos, son necesarios, pero lo que a mí no me parece es que sean gratuitos prácticamente, sino que el que va a ser beneficiado con ese programa deba de tener alguna responsabilidad con ese programa. Por ejemplo, los muchachos que no tienen recursos deben tener derecho a estudiar, a tener su beca, pero yo creo que deben de cumplir con un margen de calificación, ese sería un ejemplo muy simple, o al que les da vaquillas o sementales, que garanticen a través de los apoyos del Gobierno la sustentabilidad de ese programa, porque si no se acaba.

¿Usted está a favor o en contra de la aprobación de la Guardia Nacional?

Estoy a favor de la Guardia Nacional siempre y cuando ese periodo de cinco años se cumpla y no vayamos a perder el tiempo cinco años y que los militares sigan en las calles. Ese es el punto, para mí el punto es que los militares regresen a sus cuarteles.