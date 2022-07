Impiden a niño estudiar por limpiar vidrios, en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Una directora de una escuela en la ciudad de Los Mochis impidió que un alumno continuara con sus estudios por dedicarse a limpiar vidrios en los bulevares.

Lo anterior fue exhibido por el tiktoker @Cesarmiguelcó en su red social quien le pregunta al menor si estudia y este le expone su caso.

“No, la directora no me quería ver limpiando vidrios, en ese tiempo era el único que llevaba dinero pa’ la casa”, expresa el menor.

Segundos después, el tiktoker dice con evidente molestia, su impotencia al no poder a veces hacer algo; sin embargo; invitó a quienes lo ven a hacer justicia para que no quede impune.

“Utilicemos las redes sociales para unirnos y hacer justicia, que no quede impune esto, cómo es posible que se me niegue el estudio a un joven de 14 años que porque la directora no quiere verlo limpiando vidrios; sin embargo, él se estaba ganando el peso para llevarlo a su casa, para vivir, para lo que sea. La directora buscó la solución más fácil, correrlo de la escuela, negarle sus estudios, una decisión tan egoísta y tan terrible para ese niño, hagamos esto viral y que llegue a más autoridades de Ahome, pasó en Los Mochis, Sinaloa”, termina el video.

Investigación

Ante esto, Alejandra Sámano González, titular de Sippina, dijo que les llegó este vídeo y aunque han tratado de ponerse en contacto con el tiktoker para conocer los detalles de dónde se encontraba el menor o si le dio más indicios, hasta el momento no lo han logrado.

Aseguró que de parte del municipio se realizan las investigaciones a fin de encontrar a este menor a quien se le pudo haber violentado su derecho a la educación.