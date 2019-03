Inspección exhorta a expendedores de alimentos a estar en regla

Los Mochis, Sinaloa.- Inspección y Normatividad exhorta a los negocios que expenden alimentos en las afueras de las escuelas a contar con los permisos correspondientes. Para esto, la dependencia tiene un operativo permanente.

“Tuvimos algunos casos de hepatitis muy particulares en las escuelas, donde para evitar otra situación se fue y se chocó a los expendedores de alimentos a las afueras de las escuelas para que contaran con toda la reglamentación necesaria para llevar a cabo esa actividad”, manifestó Marco Vinicio Contreras Bringas.

El director de Inspección y Normatividad agregó que en el operativo se detectó que algunos no contaban con la licencia sanitaria y se les invitó a que la sacaran. “Esta licencia se da en el tenor de un curso de manejo de alimentos y posteriormente de unos exámenes clínicos que realiza la dirección”.

Expuso que aquellos que no estén en regla serán retirados del lugar. “En el caso particular de la Escuela 4 que había cuatro expendedores de alimentos, dos la tenían (licencia) y dos no. Actualmente la tienen los cuatro”.