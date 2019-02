Invalidan a aseguradoras y afectan a contribuyentes

Los Mochis, Sinaloa.- Contribuyentes en distintas partes de la entidad no han podido hacer el cambio de placas u otros trámites vehiculares que les urgen debido a que adquirieron seguros con empresas aseguradoras que ahora dicen que no están autorizadas para brindar este servicio en el norte de Sinaloa.

El titular de la Delegación de Vialidad y Transportes en la zona norte de la entidad explicó que son cinco las empresas cuya documentación no es reconocida por la dependencia al momento de que el usuario acude a solicitar un trámite oficial ante esta instancia.

Se trata de Alorva, Vadramex, Ademex, AGS del Pacífico y Aom.

Hugo Leal Zañudo pidió a los contribuyentes estar alertas y tomar las debidas precauciones al momento de contratar la adquisición del seguro vehicular, ya que afortunadamente el resto de las empresas aseguradoras que operan en la localidad, que son la mayoría, sí están facultadas para expedir el seguro que por ley ahora debe de portar el automovilista al momento de realizar el cambio o la adquisición de placas nuevas para una unidad.

El afectado muestra los documentos de pago a la aseguradora, por lo que dice que pudiera ser un fraude entre aseguradoras. Foto: EL DEBATE

Denuncia

El caso más reciente suscitó en el municipio de El Fuerte, cuando Joel Vega Urías intentó hacer el canje de placas de su vehículo y el de su esposa, pero no pudo hacerlo dado que el seguro que contrató se encuentra “boletinado”, dijo, para evitar que se hagan trámites. “Me dijeron que no podía hacer trámites si tenía ese seguro porque no es válido para Vialidad y Transportes, pero tampoco explican por qué ni me dan alternativas”, dijo.

El fortense acudió a las oficinas de la aseguradora ubicadas en Belisario Domínguez 135 Sur, Los Mochis, Sinaloa, pero los encargados no pudieron darle una explicación sobre su problema.

“No es justo que estemos comprando un seguro para cumplir el requisito de contar con él para hacer trámites vehiculares y que a la mera hora no podamos hacer nada. Ojalá las autoridades resuelvan este problema, esto es un fraude porque no soy el único. Tengo entendido que somos miles los que conformamos el padrón de esa aseguradora y no sabemos cuántas más estén en ese problema”, agregó el afectado.