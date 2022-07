José Ángel lustra el calzado desde hace 20 años en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- José Ángel Bernal dijo ser originario de esta ciudad de Los Mochis. Cuenta con 20 años como lustrador de calzado en el sector centro de esta localidad, tiempo en el que no se ha echado para atrás a pesar de la crítica situación ante la falta de clientes.

Reconoció que desde que empezó a trabajar en este noble oficio de lustrar calzado en la avenida Álvaro Obregón, entre Zaragoza y Guillermo Prieto, a un costado del Mercado Juárez, las cosas ya no son las mismas, pues antes la mayoría de las personas gustaban de traer zapatos bien chaineados, a la línea; había que combinar con la ropa que se portaba. No obstante, ahora toda la ropa la combinan con zapatos tipo tenis.

Todo cambia

“Todos cambia, pero en nuestro caso no fue para bien; nos resulta negativo. Los tenis no se lustran y peor aún, el calzado que usan lo ensucian o lo raspan y prefieren comprar otros zapatos”, subrayó.

José Ángel Bernal señaló que él, antes de dedicarse a ser bolero, se dedicaba a la albañilería, en donde era ayudante, sin embargo, decidió quedarse como bolero, gracias que consideró que es una actividad menos cansada y mejor pagada que la albañilería, en la que quieren pagar muy poco, o bien, simplemente no pagan.

“Cada día está más difícil, en este puesto que estoy debería de haber 4 boleros y solamente estoy yo, pues mis compañeros saben que no hay trabajo y prefieren no venir a perder su tiempo”, enfatizó. El bolero dijo que este día (ayer) solamente llevaba 2 pares de calzado a las 13:00 horas, es decir, entró a las 9:00 horas y esa situación no mejoró.