Joven dona riñón a su vecino en Los Mochis y le salva la vida

Los Mochis, Sinaloa.- Un joven de 24 años de edad le donó un riñón a su vecino, de la ciudad de Los Mochis, y gracias a su noble acción le ayudó a mejorar su vida.

Este es el primer trasplante de riñón de 2019 en la ciudad de Los Mochis y se realizó con éxito por personal del Hospital General de Zona (HGZ) número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), gracias a lo cual el señor Antonio Jaime Ceballos Gutiérrez podrá continuar con su vida y disfrutando de su familia por la generosidad y altruismo de su vecino que le donó el órgano.

El paciente de 59 años, quien fue intervenido el pasado 9 de enero, es originario de una comunidad serrana del estado de Chihuahua, pero radicado desde hace años en la ciudad de Los Mochis.

Jaime Ceballos narra que desde hace casi tres años era paciente del área de hemodiálisis, ya que sus riñones comenzaron a fallar después de un diagnóstico de diabetes desde hacía más de 30 años, razón por la que requirió un trasplante de este órgano vital, mismo que le llegó de una manera poco esperada: de un joven vecino a quien vio crecer y a quien apoyó en su niñez.

Víctor Manuel Chaparro Ceceña, de 24 años de edad, fue quien tuvo el valor altruista de donar uno de sus riñones a Antonio Jaime para lograr salvarle la vida y ayudarle a que la siga compartiendo con su esposa, sus dos hijos y sus tres nietos.

“Mis hijos y mi familia estaban dispuestos a ayudarme, pero Víctor se acercó conmigo porque me miró muy malo y me dijo ‘yo te voy a dar mi riñón’, y afortunadamente fuimos compatibles en un 99%. De él salió, fue un acto altruista al 100%”, narra Ceballo Gutiérrez.

El paciente trasplantado reconoció el acto altruista de su donante y el gran trabajo del equipo médico y de enfermería del HGZ 49 del IMSS para llevar a cabo la cirugía que lo mantiene con vida.

La verdad estoy muy agradecido con Víctor, no tengo cómo pagárselo, ni a los doctores de aquí. Estoy encantado y muy agradecido con el trato que me han dado y por tanto que me han ayudado”, señaló Jaime Ceballos.