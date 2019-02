La CNTE invita hoy a mitin contra la reforma educativa en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- En el marco de la jornada de lucha contra la reforma educativa que se realizará del 25 al 27 de febrero, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) convoca a profesores de todos los niveles, padres de familia y estudiantes a unirse al mitin que se llevará a cabo hoy a las 5:00 de la tarde en la esquina de las calles Álvaro Obregón e Ignacio Zaragoza en Los Mochis.

Exigen al gobierno de Andrés Manuel López Obrador cumplir con los compromisos de reinstalación de sus compañeros cesados y la abrogación de la reforma educativa.

“Nosotros desde el 2012 estamos enfrentando una agresión contra los profesores con la mal llamada reforma educativa. Nos agredió laboral, social y económicamente; hubo compañeros cesados por resistirse a acatar la reforma educativa, hubo compañeros encarcelados, compañeros asesinados, incluso padres de familia fueron reprimidos. Hay un rechazo total a la reforma de Peña Nieto, de la población y de los maestros”, refirió Manuel Barrera Núñez, vocero de la CNTE en Los Mochis.

“Ya tenemos un nuevo gobierno, y estamos esperando cambios que no llegan. Andrés Manuel López Obrador ya tiene una nueva iniciativa que presentó al Congreso, pero esta iniciativa no tiene los elementos que demandamos. Nosotros tenemos más de 500 cesados producto de esa lucha contra la reforma educativa y no se han reinstalado con este gobierno que prometió hacerlo al llegar al poder”.

“Necesitamos una educación humanista, integral, comunal, clasista, gratuita, pública, universal, nacionalista, internacionalista. Para esta educación se requiere invertir el 12 % del PIB recomendado por Unesco. Rechazaron el nuevo modelo educativo que se está implementando en las escuelas”.