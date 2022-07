"Me gusta ser bolero": José lleva 35 años en este oficio en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- José María Cota tiene 35 años en el oficio de bolero en la ciudad de Los Mochis. Desde su bolería ha visto los cambios que ha habido en el sector centro, así como las cientos de historias que se pudieran rescatar de su memoria.

Don Pepe, como lo conocen sus clientes y amigos, dijo que es originario del municipio de El Fuerte, de donde se vino en el año de 1975 a buscar mejores oportunidades de vida, ya que asegura que desde entonces las cosas están complicadas en la zona serrana.

Los inicios en el oficio

Tras recordar que como bolero lleva 35 años, dijo que desde hace tres años a la fecha el oficio de bolero está muy “piojo”, debido a que pocos son los clientes que actualmente acuden a lustrarse el calzado.

“El oficio de bolero cada día está muriendo por diversas circunstancias, entre ellas, que hay mucha competencia, las nuevas generaciones no lustran su calzado y, sobre todo, han cambiado los zapatos de piel por los tenis”, subrayó.

Don Pepe dijo con nostalgia que los años de bonanza de los boleros hace muchos años que se fueron, pues apenas llega a bolear cuatro pares al día si le va bien, ya que en ocasiones en las 12 horas que está en la bolería solo llegan dos clientes.

“Junio y julio son los peores meses para nosotros los boleros, pero además los dos meses siguientes también son malos, pues la temporada de lluvia nos afecta bastante, no hay trabajo para nosotros”, subrayó.

Las deudas

Don José María dijo que para el pago de los recibos de agua y luz no dependen de la lustrada de zapatos, ya que recibe el apoyo federal del 65 y Más, y de ahí va pagando los recibos mencionados, así como otros pagos que surgen.

“Si no fuera por mi pensión y el apoyo federal, entonces sí me vería en problemas para realizar los pagos, pues de la bolería no espero mucho, ya que la boleada va en decadencia. A muchas personas ya no les da por venir a las bolerías, principalmente las nuevas generaciones tienen otra manera de pensar”, subrayó.

Por ello, don José asegura que prácticamente la bolería es para completar para el gasto, ya que ser bolero no es como antes, en donde era una tradición lustrar los zapatos para que luzcan siempre limpios, pero ahora eso ha ido a la baja, ya que los jóvenes prefieren tenis.

Finalmente, dijo que en los tiempos de vacas flacas ya cuenta con un poco de ahorro, pues en esos 35 años como bolero, la experiencia le ha marcado cuándo y cuánto debe ir ahorrando para que pueda llevar sus gastos.

“De la bolería actualmente no sale para comer, pero gracias la pensión que tengo y con el apoyo federal, pues va saliendo para comer y los gastos de la casa. En su momento, de aquí salió para los estudios de mis hijos, pero esos tiempos solo quedaron en el recuerdo”, enfatizó.