Mi salida fue por voluntad propia: Beltrán

Los Mochis, Sinaloa.- Luego de que se confirmara su salida de la función pública del municipio de Ahome, esta mañana José Jaime Beltrán Armenta acudió al foro de Gobernabilidad y Gobernanza.

A su llegada el ahora ex tesorero municipal confirmó su separación la cual recalcó fue voluntaria.

Es real pero yo trabajo con el presidente desde hace muchos años y voy a seguir trabajando seguimos juntos trabajando como desde hace mucho tiempo y vamos a esperar que decir del presidente

Asimismo dijo que aunque ya no es funcionario, él seguirá cercano al alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno quien se dice fue quien lo despidió.

“Habremos de esperar a lo que decida el presidente estamos en proceso de platicar. No hubo un motivo en especial creo que es una decisión que se tomó en base a unos movimientos administrativos que se hicieron para dejar en manos quizá mejoras técnicas pero todo bien”, abundó.

Cuestionado sobre si su salida tiene que ver con el tema de la supuesta venta de facturas falsas en el SAT, aclaró que no conoce el tema por lo que descartó que sea por este motivo su renuncia.

“ fíjate que ese tema ni siquiera me estresa no sé de qué manera es que yo estoy involucrado ahí pero pues estoy esperando que me digan de qué manera lo estoy. Recordemos que yo soy abogado fiscalista entonces de alguna manera he defendido muchos tipos de asuntos parecidos”, indicó.

De igual forma, Beltrán Armenta comentó que aunque ya no forma parte de gabinete, sigue siendo presidente del Grupo VIC en tanto se resuelve otra oportunidad de cargo al interior del Ayuntamiento.

“Fue voluntaria pero estamos explorando otras posibilidades que en su momento se les harán saber. Pueden ser otras áreas del municipio se están explorando los caminos y en su momento ya que se tenga un camino definido se les va a dar a conocer”.

Reiteró que su salida no es para dar paso a la supuesta investigación que se hace en torno al caso de las facturas a las que se le siga cuando fue empleado del SAT al igual que el alcalde ahomense.

“No tiene nada que ver. De alguna manera como se está manejando la información no tiene nada que ver con la realidad yo no tengo nada que ver ahí en esa situación no sé cómo me relacionan No tiene ni siquiera sentido lo que sea dicho en las redes sociales”.

Sobre si su espera está relacionada a que pudiera tomar un puesto de primer nivel como la Secretaría del Ayuntamiento comentó, “no soy funcionario pero sigo siendo presidente del Grupo VIC. No tiene nada que ver si me quedó grande la Tesorería Municipal, ni muy grande ni muy chica.

No estaba complicado, vamos a analizar otras rutas, hablando del municipio siempre habrán temas políticos y también es falso que me haya molestado los cambios en Administración del municipio y del IMDA. Puede ser que vaya a otra área del municipio”.