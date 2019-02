Muere Juan Manuel Pintado, vocal ejecutivo de la Junta Distrital 02 del INE

Culiacán, Sinaloa.- El vocal ejecutivo de la Junta Distrital 02 del INE en Ahome, Juan Manuel Pintado Acosta, murió hoy a los 65 años de edad, en la ciudad de Culiacán.

Víctima de una enfermedad que lo aquejaba, Juan Manuel Pintado Acosta, quien por 24 años estuvo dentro del entonces IFE y hoy INE, sólo estuvo fuera del instituto en su convalecencia de su diagnóstico, pero aún así regresó para estar al frente del proceso electoral 2017-2018.

Víctima de una enfermedad que lo aquejaba, el licenciado Pintado, quien cerca de 25 años estuvo en el instituto electoral, fue un apasionado del deporte, principalmente el basquetbol y el beisbol, y del estudio del derecho y los procesos electorales. Como consejero presidente estuvo al frente de nueve procesos electorales.

Durante el tiempo que se mantuvo en el hospital y en el proceso de estudios y operación quirúrgica, el fortense había dicho que no se retiraría, sino que moriría trabajando.

Y así fue, a pesar del diagnóstico en 2017, volvió al Instituto Nacional Electoral y presidió todas las juntas de Consejo del INE durante el proceso federal 2018.

Casado con Emma Luna, procreó cuatro hijos: Emma, Jessica, Juan Manuel y Jeaneth, quienes mandaron un comunicado para informar del fallecimiento de su señor padre:

“Quien tuvo la fortuna de conocerlo y convivir con él, sabrá que su carisma, simpatía, pasión por los deportes, por los temas electorales y demás hicieron que pudiera ser parte de alguna manera de la vida de muchas personas. Vivió y disfrutó cada uno de sus 65 años. Guerrero incansable, hoy nos enseña cómo en nuestro paso por la vida terrenal debemos aprovechar cada oportunidad que se presente con valentía y entereza. Agradecemos todas sus palabras y muestras de apoyo a la familia. Con tranquilidad sabemos que él desde otra trinchera seguirá al pendiente de todos esos temas que fueron parte de su vida. “Su bigote sonreirá por siempre”.

Última entrevista

En su última entrevista con EL DEBATE, expuso que trabajó durante 24 años en el instituto electoral: “24 años en los que participé en nueve procesos electorales encabezándolos dentro del Consejo Distrital. Es una satisfacción muy grande saber que no hemos tenido ningún problema ni impugnaciones de partidos, no habido nada en contra de mi persona y creo que hemos trabajado de la mejor manera posible”.

En agosto de 2018 recibió reconocimiento de la Asociación de Análisis Político Electoral de Sinaloa, que ahora lleva su nombre.

En ese homenaje, el funcionario electoral reconoció que aunque su carrera al frente del INE en Ahome fue para él muy satisfactoria, fue un tiempo de muchos retos y también de sacrificios personales.

“La verdad es que cuando inicié en esto estaba verde, pero eso me hizo que me preparara más, que estudiara más y, sobre todo, que me acercara más no solo a los vocales distritales sino a la gente que realmente está trabajando en el campo para ir conociendo el sentir de ellos y sobre todo en qué consistía su trabajo y cómo podían ser mejores”.

Señaló que el Tribunal Electoral había sido una escuela, al igual que el Instituto Nacional Electoral y la Fepade.

Condolencia del INE

El INE también lamentó el fallecimiento del vocal ejecutivo de la 02 Junta Distrital de Sinaloa y envió un comunicado: “Sus compañeras y compañeros de las Juntas Local y Distritales se unen a la pena que embarga a la familia del licenciado Pintado Acosta. Reciban las más sinceras condolencias. Descanse en paz”.

EL PERFIL

Fecha de nacimiento: 1954

Lugar: Los Mochis

Profesión: Abogado

Trayectoria: Durante 25 años estuvo al frente del Instituto Federal Electoral y le tocó vivir los cambios a Instituto Nacional Electoral. Fue deportista y un apasionado de los temas electorales.