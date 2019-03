Piden destitución del jurídico y del titular del Órgano Interno de Control

Los Mochis, Sinaloa.- Vigilantes Ciudadanos por la Transferencia de Sinaloa en un oficio dirigido dirigido al alcalde Guillermo Chapman Moreno y al Cabildo de Ahome, solicita la destitución del jurídico del Ayuntamiento y del titular del Órgano Interno de Control para que la síndica procuradora, Angelina Valenzuela, los nombre o los ratifique.

"Pues no debemos permitir como sociedad que se pierdan juicios como los de Japama y el Ayuntamiento por desconocimiento u omisión de la ley, pues nos veríamos en la necesidad de acudir a un juez federal para que ejercite la acción de extinción de dominio hacia todos los que apoyaron estas situaciones", expuso Guillermo Padilla Montiel.

El presidente de este organismo, mencionó que después de entregar el oficio esperarán esta semana para ver qué resultados obtienen, y que mientras tanto acudirán al Congreso del Estado personalmente a entregar el documento a las diferentes fracciones y al secretario general del Congreso.

"En el caso específico de nuestro municipio nos preocupa la situación que prevalece en relación de usted con la síndica procuradora porque de acuerdo a la ley se encuentran en riesgo los asuntos jurídicos por más de 100 millones de pesos, así como el juicio que tiene la paramunicipal Japama, que como ya es de su conocimiento de la dirección de recaudación y fiscalización de la dirección general del organismo de Cuenca Pacífico Norte de la Comisión Nacional del Agua, mediante los oficios-liquidaciones que se precisan en el anexo, determinó a cargo de Japama por concepto de derechos derivados de la explotación o aprovechamiento de aguas nacionales así como por el aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación como cuerpos receptores de las descargas residuales los ejercicios del 2006 al 2010", expone vigilantes ciudadanos por la transparencia de Sinaloa en el documento.

Foto: EL DEBATE

Agrega que otro litigio es el de las permutas de áreas verdes del municipio con la constructora Mezta, donde la Auditoría Superior del Estado determinó el resarcir al erario municipal la cifra de 90 millones de pesos o bien recuperar la propiedad de dichas áreas como activos municipales.

"En caso de que estos juicios se perdieran por negligencia, por llevar los asuntos personas ajenas a lo que marca la ley como es el otorgar personalidad jurídica a personas, las cuales no sean otorgadas por la síndica procuradora, nos veríamos en la necesidad de solicitar a nuestros abogados de ejercitar la acción de extinción de dominio en contra de todos los que votaron por las personas que ocupan los puestos de jurídico y del representante del Órgano Interno de Control del ayuntamiento de Ahome".

Asimismo, manifiesta que otra grave consecuencia de que se pierdan estos y otros litigios debido a que las autoridades judiciales no reconozcan la personalidad jurídica por el hecho de que quien se ostente como apoderado legal no haya sido nombrado por la síndica procuradora, usted como presidente municipal no debe de perder de vista que el hecho de que se vea afectado el erario municipal es una causal de destitución por parte del Congreso del Estado y adicionalmente obligado a resarcir el daño económico que tan sólo en estos dos casos que hemos ejemplificado suma la cantidad de 181 millones de pesos más gastos y costas".