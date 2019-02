Por ley dejan de dar bolsas de plástico en comercios

Los Mochis, Sinaloa.- La disponibilidad para la entrega de bolsas plásticas para el trasladado de bienes adquiridos está limitado a sólo las tiendas que las tienen en stock, es decir, en existencia, y de acuerdo a diversos gerentes comerciales estas ya no llegarán de acuerdo a la reciente ley ambiental aprobada en noviembre por el Congreso del Estado de Sinaloa.

Por esto en diversas tiendas departamentales y de abarrotes ya no se dan las bolsas plásticas y en cambio ofrecen bolsas biodegradables que rondan entre los 10 y los 20 pesos.

Asimismo, los gerentes comerciales señalan que aunque se ha registrado buena aceptación por esta medida hay clientes que prefieren dejar su mercancía en caja y retirarse del comercio.

La eliminación de la entrega de bolsas de plástico en los comercios será de forma paulatina en todo el estado de Sinaloa. Foto: EL DEBATE

Dejan de dar bolsas de plástico

“Muchos no se enteran de que ya no se están dando las bolsas de plástico hasta que llegan a la caja y es ahí cuando nos compran una bolsa naranja (biodegradable) que cuesta 10 pesos y en ella se llevan todo su mandado, pero sí hay otros clientes que pues agarran muchas cosas y las echan a su carrito y cuando llegan aquí y se dan cuenta que no hay bolsas plásticas pues nos cancelan la venta”, mencionó Érika Rosas, gerente de la Bodega Aurrerá.

La cadena comercial Walmart maneja una variedad de estilos de bolsas biodegradables en los cuales sus precios rondan de los 14 a 20 pesos. Foto: EL DEBATE

De igual forma, la gerente de una tienda de autoservicio señaló que también en estos giros de venta se dejarán de otorgar bolsas de plástico, por lo que exhortó a los clientes a llevar sus propias bolsas.

“Ya nos dijeron que no nos darán bolsas de plástico y pues sí es un atraso para nosotros porque mucha gente no sabe cómo llevarse la mercancía, pero es algo bueno para cuidar al medio ambiente y es mejor traerte tu bolsita como antes y llevarte lo que vas a comprar en ella”, señaló Carmen Cota, encargada comercial de Tiendas Oxxo.

PARA ENTENDER...

Congreso del Estado prohíbe los plásticos en comercios

Para disminuir y erradicar el uso de plásticos en restaurantes y comercios de Sinaloa, el pasado 8 de noviembre se reformó la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado, donde se prohíbe entregar a título gratuito bolsas de plástico no biodegradable. Esta ley también aplica para el uso de popotes y unicel los cuales se erradicarán paulatinamente en Sinaloa.