Prevén aumento al kilo de tortilla, alcanzaría 26 pesos en Los Mochis, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Ante el alza en los costos de los insumos, el precio del kilogramo de tortilla podría tener un incremento gradual de agosto a diciembre y alcanzar los 26 pesos.

"Definitivamente que es imparable, de que va a haber un aumento en precios pues lo va a haber, no porque queramos nosotros, sino por el alza a los insumos", advirtió Lorenzo Garza Gastélum.

Justificación

El industrial y expresidente de la Unión de Fabricantes de la Tortilla y Molineros de Nixtamal en Ahome señaló que este año ha aumentado el precio del maíz y el gas, este último más del 16 por ciento en lo que va del año, siendo estos los dos principales insumos, mientras que las refacciones de las máquinas han aumentado más de 25 por ciento.

En ese sentido, comentó que en Sonora el precio promedio del kilo de tortilla ya ronda los 24 pesos, registrando hasta 28 pesos en Guaymas, mientras que en Sinaloa el precio promedio es de 20 pesos, soportando los mismos costos de producción, por lo que justificó que a partir de agosto pudieran empezar a ajustarlo.

"Este aumento, paliativo se puede decir, va a ser de un diez por ciento, que vienen siendo dos o tres pesos, que se tendría que dar el mes que entra. Pero para el fin de año se tiene que aplicar un porcentaje del 25 al 30 por ciento", expuso.

"Si no se para la inflación, que ahorita está galopante en todos los productos, pero sobre todo en los de primera necesidad, que son la comida, pues hay que ponernos en la realidad, y no decir: oye, los tortilleros son unos avaros", agregó.

El también exsecretario de la Federación Estatal de los Industriales de la Masa y la Tortilla apuntó que si no se aplica el aumento, algunos pequeños industriales podrían verse obligados a cerrar sus negocios.

"Los más perjudicados van a ser los pequeños industriales que no puedan absorber esos costos, van a cerrar sus negocios, y en esos puntos de venta va a ser todavía más cara la tortilla, porque si no hay tortillas en el barrio pues se les tiene que llevar, y eso conlleva otro costo", dijo.

Inconformidad

En un sondeo por tortillerías de Los Mochis, la ciudadanía se pronunció en contra del posible aumento al precio de la tortilla, señalando la escalada de precios ya aplicada a otros productos de la canasta básica.

"Esperemos que no suba (el precio de la tortilla), porque todo está muy caro ya, el huevo, la harina, la manteca se fue muy arriba también, se fue al doble... Esperemos que se quede estable eso ya", comentó Rafael Rocha.

"No me parece (que suba el precio de la tortilla), porque es un alimento básico, y pues hay muchas personas que, la verdad, apenas tienen para comer. Hay alimentos que ya se fueron muy arriba en precios y no alcanza el dinero, apenas lo más elemental compra uno para sobrevivir", reclamó Gloria Alicia Ramírez.