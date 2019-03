Realizan cambios en la administración municipal de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Este jueves el alcalde de Ahome, el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno realizó dos cambios entre sus funcionarios municipales.

Se trata de Felipe Marco Vinicio Ledezma Serrano quien llega a la dirección de Administración del Ayuntamiento y quien se venía desempeñando como director Administrativo en el Instituto Municipal del Deporte.

Él suple a Ricardo García Limón quien también por propia indicación del alcalde se va a la dirección Administrativa del IMDA, así lo confirmó Ledezma Serrano.

“Ayer se platicó con el licenciado Limón quien hizo entrega de la oficina y ahora llego yo, ahorita estamos viendo temas, poniéndonos al día. Yo estaba en la dirección Administrativa del Instituto del Deporte con Felipe Juárez y nos hacen el cambio para acá”.

Asimismo, indicó que hasta el momento desconoce si vienen más cambios en ambas direcciones pero está sujeto a cualquier indicación que dé el alcalde ahomense.

“Tengo entendido que también se fue Héctor Ochoa quien era asistente técnico, él también se fue pero la verdad es que no tengo mucha información porque apenas me estoy empapando. El día de ayer en la mañana el propio alcalde me notifica y ahorita me estoy empapando, viendo cómo está la situación aquí para darle para adelante los trámites que están pendientes”, indicó.

En cuanto a si el cambio se debió a algún mal manejo, el funcionario dijo que ese tema lo desconoce y que de ser necesario se habrá de sentar con García Limón a fin de aclarar cualquier situación que salga.

“Hasta el momento no ha habido necesidad de sentarme con Limón pero él está en la mejor disposición si así se requiere. Él se fue para mi puesto, está en la dirección Administrativa del Deporte hubo cambio nada más de puestos”.

Por último, comentó que la única indicación del alcalde fue mantener el ritmo de trabajo.