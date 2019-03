Retraso en la farmacia del Issste es por el sistema: Soto

Los Mochis, Sinaloa.- El retraso en la entrega del medicamento a los derechohabientes del Issste no se debe a una ineficiencia de los empleados del instituto, sino al tiempo del sistema con el que se realiza este trámite, señaló Mario Soto Quiñónez.

El director de la clínica de Los Mochis reconoció la molestia que causa la tardanza en este servicio; sin embargo, reiteró que esto se sale de sus manos pero aún así, buscan la forma de mejorarlo y hacerlo más rápido.

Saturación. Generalmente son los días miércoles, jueves y viernes cuando hay más afluencia de pacientes que quieren recoger su medicamento. Los códigos llegan los días martes de cada semana. Foto: EL DEBATE

Servicio

“En cuestión de medicamentos hasta el momento vamos conforme a lineamientos. Tuvimos la oportunidad de ejercer algunas estrategias para mejorar el servicio y dar comodidad a los pacientes que están esperando”.

Añadió: “desafortunadamente no podemos manipular un sistema electrónico de nivel nacional en el cual tiene sus tiempos medidos, pero sí podemos implementar estrategias para brindar mejor calidad de servicio al paciente, y eso hacemos”, indicó.

En cuanto a la existencia de medicamento, Soto Quiñónez dijo que no existe un problema como tal; sin embargo, hay días en los que la demanda de los códigos es elevada, lo que dificulta la entrega.

“Martes, miércoles y jueves de la semana son días para surtir el medicamento y, por ende, la gente aprovecha y se ve mayor afluencia de pacientes esos días”, afirmó.

Asimismo, mencionó que en la clínica existe un abasto de arriba del 80 por ciento, el cual está dentro del rango normal aceptable.

“No hay cosas de alarma, hay algunas claves que desafortunadamente no las contamos, pero no son de impacto para el nivel de atención. Algunos son medicamentos que realmente no lo manejamos nosotros, pero tratamos de solucionarlo”.

Atención. De acuerdo a los mismos derechohabientes, la inconformidad no solo se ha dado en el tema del surtido de recetas, sino también en la atención médica. Existe una sobresaturación. Foto: EL DEBATE

Atención médica

Por último, explicó que durante las últimas semanas no se ha tenido un repunte en las consultas por cuadros respiratorios, aun cuando los cambios del clima han sido bruscos.

“Enfermedades respiratorias, incluyendo infecciones virales y trastornos alérgicos, son enfermedades que se incrementan en estas fechas, principalmente en niños y adultos mayores. De los ingresos hospitalarios, aproximadamente el 80 por ciento son enfermedades respiratorias y el resto son tipo alérgicas y algunas esporádicas. Estamos muy al pendiente de cuestión de alerta semiológicas de la mano con el sector privado y el centro de salud”.

Cabe mencionar que la semana pasada, derechohabientes del Issste unidad Los Mochis se quejaron de la lentitud en la atención, sobre todo en el área de farmacia, donde, incluso, tenían que esperar hasta 150 turnos.