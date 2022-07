“Siempre lucho pa’ delante”: Manuel, comerciante de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- A través de la herramienta, Manuel de Jesús León ha formado a su familia y ha asegurado su futuro, pues ser comerciante le ha redituado para cumplir con los gastos básicos de su hogar.

Manuel es originario de esta ciudad de Los Mochis, de oficio comerciante de mercancía diversa, principalmente herramienta de segunda.

Detalló que durante el año se establece en diversos puntos de la región para realizar la venta de su mercancía por espacio de dos o tres meses.

“Desde hace muchos años me he dedicado a ser comerciante. Cuando inicié, me dedicaba a la compraventa de leña y carbón, así como otras cosas que tienen que ver con el comercio, ya que ha sido la forma con la que he conseguido sacar adelante a la familia”, subrayó.

Manuel de Jesús comentó que en esa actividad ha tenido suerte, debido a que la hace con optimismo, pues afortunadamente el comercio le genera dinero para alimentar, vestir y dar educación a sus hijos. Además que también está a cargo de su mamá, quien lo ha apoyado en todo lo que hace.

Los gastos

De aquí tiene que salir para pagar los recibos de energía eléctrica, agua, internet y otros gastos que tengo que hacer; sin embargo, en el último año, la economía cayó drásticamente, pues la pandemia afectó su actividad, como a millones de personas.

“La pandemia (Covid-19) fue un golpe muy duro para las familias debido a que muchas personas vieron afectada su economía, pues en muchos casos fueron despedidos y apenas se está viendo que esta situación se está enderezando”, resaltó.

En ese mismo sentido, aseguró que en su caso, su economía se vio afectada porque su mercancía de segunda la consigue en Estados Unidos, y en el último año se incrementaron muchos los costos que tiene que cubrir para poder traer su herramienta.

“Y no solamente los altos costos, a eso hay que agregarle el tema de inseguridad. Ya la pienso ir para el otro lado, pero lo que sí puedo hacer es ir una o dos veces al año, ya que si no consigo allá la herramienta, mis ventas bajarían bastante, pues lo que traigo es de calidad, a pesar de que es de segunda”, subrayó.