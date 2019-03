Sinaloense empieza serie en Estados Unidos.

Arizona, Estados Unidos.- Este fin de semana inició el rodaje en la ciudad de Phoenix la serie “Perra suerte” bajo la dirección del prestigiado productor José Juan Segura “El Padrino”.

Las grabaciones iniciaron en la ciudad de Phoenix pero también contará con locaciones en Los Ángeles, California en una serie que narra la vida de los migrantes, sobre todo mexicanos, hacia los Estados Unidos.

Sobre esta grata experiencia, el locutor sinaloense Luisito Félix se dijo emocionado por incursionar en el mundo de la actuación, algo nuevo para él, situación que incluso lo llevó a pedir la modificación del guión del personaje que le toca darle vida porque en alguna parte de la historia se presentaba una escena de desnudo, algo para lo cual aún acepta no estar preparado.

“La verdad no soy actor, apenas estoy dando mis primeros pasos en esto del cine, apenas hace un mes me enviaron el contrato para que lo firmara y leyendo una de las cláusulas decía lo del desnudo, y en este momento no estoy preparado para hacer una escena bichicori (risas), imaginate que placa, no estoy preparado psicológicamente para eso y no firmé ese contrato, pero tuve la suerte de que me cambiaran el personaje y mi objetivo se cumple porque me interesa la proyección y más adelante veremos lo que sigue”, señaló el afamado locutor nacido en el Potrero de Cancio en el municipio de Choix.

El personaje que interpretará Luisito Félix será el de un policía que acompaña al comandante “chinola”.

Destacar que en la producción de esta serie también participa la Agencia Audiovisual “Filmet” de origen mochitense encabezada por los sinaloenses Miguel “mike” Sánchez y Héctor Soto quiénes cuentan con más de 15 años de experiencia en esta materia.

“Perra suerte” será reproducida a finales de este año por Netflix y por las cadenas Univision y Telemundo.