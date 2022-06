Toman protesta los integrantes de la Junta Municipal de Catastro de El Fuerte, Sinaloa

El Fuerte, Sinaloa.- Se conformó la tarde de este lunes el Consejo de la Junta Municipal de Catastro de El Fuerte, siendo un total de 15 integrantes los cuales se les realizó la toma de protesta en las instalaciones de cabildo.

Cabe destacar que las designaciones se hacen atendiendo el cargo público, privado o social que cada persona propuesta desempeña por lo que, en caso de cambiar los titulares o representantes, el cargo corresponde a quien lo ocupa.

En representación del Delegado Zona Norte de Catastro el C. Carlos Iván Ayala, acudió el Francisco Esquer Medina Enlace Direccional de Catastro del Gobierno del Estado, quien felicito al gobierno fortense por realizar con meses de antelación la instalación de este consejo.

“Todas las zonas que son de impacto dentro del municipio se podrán estudiar a los que son de derrama económica para este ayuntamiento, y con la participación de los peritos evaluadores de los órganos de gobierno municipal, estatal de las cámaras de comercio, nos permita actualizar a nos otros estos valores y poder permitirle al municipio tener una amplia visión de los que pudiera tener y ser una eficiente recaudación en el impuesto predial urbano y del impuesto rustico”, expresó el funcionario estatal.

La mesa del presídium estuvo representada por el Presidente Municipal Gildardo Leyva Ortega, En representación del Delegado Zona Norte de Catastro el C. Carlos Iván Ayala, acudió el Francisco Esquer Medina Enlace Direccional de Catastro del Gobierno del Estado, El Secretario Edgar Adair Espinoza y el Diputado del Congreso Lic. Martin Vega Álvarez.

De la siguiente manera quedo conformado este consejo:

Presidente Municipal Profesor Gildardo Leyva Ortega, Secretario del Ayuntamiento Edgar Adair Espinoza Robles, Tesorero Municipal Brian Gilberto Román Gastélum, Oficial Mayor Lic. Dora Rosario Manzanares, Director General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos Ing. Juan Carlos Serrano Arellano, Jefa del Dpto. de Desarrollo Urbano y Ecología Lic. Ana Rosa Pacheco Apodaca, Delegado Municipal de Catastro C. Saúl Leyva Corral, Recaudador de Rentas José de Jesús Pacheco Ruiz.

Representante de los propietarios de fincas Urbanas C. Olga Quintero Escalante, Rep. De los Comerciantes Ing. Ramón Hernández Sandoval, Oficial del Registro Público de la Propiedad C. Ramón Candelario León López, Representante de los Peritos Valuadores Ing. Sergio Guillermo Rivera Verduzco, Director de Ingresos Lic. José Luis Valenzuela Osornio, Delegado Zona Norte de Catastro el C. Carlos Iván Ayala Bobadilla y el Diputado del Congreso Lic. Martin Vega Álvarez.

