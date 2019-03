Vecinos del ejido Mochis viven entre aguas negras

Los Mochis, Sinaloa.- Habitantes del ejido Mochis tronaron contra la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Ahome (Japama) porque tiene más de seis meses sin que se les resuelva el problema de socavones y de las aguas negras que invaden los patios de las viviendas.

Los afectados señalan que los fuertes olores de las aguas negras son insoportables y temen que el problema se complique con una epidemia de enfermedades, como la hepatitis o enfermedades gastrointestinales, las cuales ya se han presentado en la comunidad.

Socavón. En la comunidad hay al menos cinco socavones que ponen en riesgo de enfermedades o caídas a los habitantes. Foto: EL DEBATE

“Este problema lo tenemos desde la inundación. Hemos pedido auxilio a todo mundo, a todas las autoridades y nadie viene. Hemos llamado muchas veces a la Japama y no nos hacen caso, nos tienen abandonados, no nos pelan a nosotros. Las aguas negras se meten a nuestras casas y son un gran foco de infecciones”, mencionó Beatriz Castro.

Infestados de agua negra

La afectada señaló que dentro de su casa el olor es insoportable, pues las aguas negras brotan todo el día de los drenajes sanitarios, como también de las alcantarillas dentro de su vivienda, pues la red sanitaria se encuentra tapada. “Mi mamá tiene 85 años, entonces imagínate cómo estamos, es un gran foco de infección, ¿y quién nos va pagar las consultas médicas?, se está enfermando de la nariz, es un problema grande el que sucede aquí y no tenemos ayuda de nadie ni de los síndicos, ni de los comisarios, ni del presidente municipal”.

Rebozan. Los patios están invadidos por las aguas negras, las cuales rebozan por encima de las alcantarillas. Foto: EL DEBATE

Acuden y no resuelven

Señalaron que los trabajadores de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Ahome (Japama) acuden a la comunidad; sin embargo, no resuelven de tajo el problema, ya que al siguiente día las aguas negras están igual o peor que antes.

“Se necesita que arreglen toda la red de tubería de la comunidad, solo así se podrá arreglar todo este cochinero de aguas negras que tenemos en nuestras casas. Nuestra comunidad no estaba así antes y ahora queremos que nos resuelvan, que vengan y arreglen como debe ser”, señaló María de Jesús López Espinoza.

Riesgo. Los habitantes sufren por los malos olores que abundan en toda la comunidad por lo cual deben usar tapabocas. Foto: EL DEBATE

Foco de infección

Los afectados señalaron que la proximidad con las aguas negras y los desechos fecales de la población son un gran riesgo para todas las personas y los que más salen perjudicados son los menores quienes juegan cerca de este problema.

“Se está haciendo un problema más grande, los niños se están enfermando, la gente ya no aguanta. Queremos pedirle a Japama que así como estamos pagando nos atiendan. Ya les hemos puesto reporte desde noviembre y no nos atienden. Haz de cuenta que el ejido está olvidado, está lleno de baches, de hoyos, de drenajes colapsados y de todo”, señaló Reyna Zulema Medina Quiñónez.

Los habitantes exigieron a las autoridades actuar de inmediato para resolver este gran problema antes de que se cree una epidemia de enfermedades en la población.

“Japama no se ha presentado, estamos inundados, no nos podemos bañar porque el agua no se va. El drenaje está tapado, las alcantarillas rebozando. Acabo de ir al médico y tengo de esas fiebres que se dan por el drenaje, es una tristeza esto”, agregó la vecina Rosalía Maytorena.

Colapsado. Las calles se encuentran con grandes lagunas de aguas negras que provienen de los drenajes de las propias casas. Foto: EL DEBATE

Posible solución

Los afectados señalaron que algunas de las posibles soluciones a este gran problema es abrir los canales que se cerraron en el ejido Mochis y/o cambiar los tubos de la red de drenaje, ya que los actuales son de concreto y no están del diámetro correcto.

“Se debe cambiar todo la red de drenaje de la comunidad. Hay socavones que ya tienen más de tres años y nunca los han reparado. Queremos que nos tomen en cuenta y nos resuelvan lo antes posible”, señaló Raúl Meza.