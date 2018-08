SEP pagará 190 millones de pesos a maestros del SNTE 53

Culiacán, Sinaloa.- En relación al paro laboral de este lunes por maestros del SNTE 53, el secretario de Educación Pública, Enrique Villa Rivera, anunció que pagarán lo que se les debe durante esta tarde y mañana martes.

Detalló que pagarán alrededor de 190 millones de pesos, lo que permitirá reducir una parte de los 700 millones de adeudo que Quirino Ordaz Coppel recibió al inicio de su administración.

Enrique Villa Rivera (izquierda), secretario de Educación Pública. Foto: EL DEBATE.

Por otra parte, afirmó que no han tenido acercamiento con el líder del SNTE 53, Fernando Sandoval, ni con ningún maestro perteneciente a esta sección sindical, pero porque ellos no lo han querido.

Además, expuso que los maestros no tienen motivos para continuar con el paro, ya que la Secretaría siempre ha estado resolviendo el problema de los adeudos.

Foto: EL DEBATE.

"No hemos tenido acercamiento porque ellos no han querido. Nosotros desde el martes los estamos convocando y ellos no han querido. Ni las escuelas ni los alumnos pueden ser rehenes de nadie y tenemos que garantizar el derecho a la educación", manifestó.

Por último, declaró que, de continuar con el paro, se tomarán las medidas administrativas necesarias, ya sea descontar el día laboral a cada maestro o un seguimiento por negación de prestación de servicio, medida que es más grave.