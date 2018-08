Señalan a procesadoras de mango por contaminación

Escuinapa, Sinaloa.- Las empresas que trabajan el mango deben tener sus propias fosas para que depositen sus residuos, comentó el ingeniero Román Burgueño Estrada, jefe del Departamento de Ecología del Ayuntamiento de Escuinapa, por lo que a la brevedad posible se les mandará un oficio en donde se les informará lo expuesto anteriormente y, además, que se creará un expediente para que este tipo de problema no vuelva a ocurrir.

Lea también: Los vecinos temen por la contaminación de arroyo

El funcionario recalcó que el líquido sí se puede tirar al drenaje, pero no otro tipo de residuos, que fueron los que causaron que se rebosara el drenaje a la altura del malecón Siglo 21 y que se contamine el arroyo.

La inspección

Señaló que ya recorrió la zona del malecón y se percató que sí hay contaminación, por lo que lo primero que hizo fue avisar a las industrias que trabajan el mango y hacerles ver el problema que están causando.

Se les pedirá que construyan su propia fosa y, si reinciden en lo mismo, se multará dependiendo lo que marque la ley en estos casos.

Debido a que el olor por ratos es insoportable, y a que se han tenido quejas de los vecinos, informó que mantuvo pláticas con los responsables de las empresas Puré de Mango y Frutsin, pues las otras empresas como empacadoras no desechan pedazos o cáscaras de mango, ya que son empaques que exportan mango entero y no contaminan.

Habitantes que viven por el área contaminada ya no soportan los olores fétidos. Por ello planean verter al agua estancada una cantidad razonable de cloro, que no dañe la fauna, pero que quite el mal olor, mientras llega el programa de limpieza que trae Obras Públicas, en conjunto con Protección Civil, para que se limpie y con una máquina se haga una zanja y el agua pueda correr.

Algo que ayudaría en gran manera, dijo, es que lloviera y que creciera el arroyo para que se llevara todo este material, pues entre más agua limpia el daño sería mínimo.