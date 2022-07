Alcalde Luis Guillermo Benítez reconoce que el Instituto de Cultura "está sufriendo"

El presidente recordó que no tuvieron la instrucción del gobierno del estado para llevar a cabo la máxima fiesta hasta 3 días antes, por lo tanto no hubo forma de conseguir recursos de patrocinadores para abaratar costos, y eso merma el presupuesto.

Al cuestionarle sobre si el instituto de cultura pasa por una crisis económica, respondió: "lo que pasa es que el presupuesto que se asigna no siempre alcanza, acuérdense que el carnaval es el gasto más grande que tienen y en esta ocasión quisimos que fuera autosuficiente hasta donde se pudiera no fue posible".

Inicie como reportera local en El Debate Mazatlán en el año 2020, durante mi trabajo he sido testigo de diversas manifestaciones del sector pesquero, así como las reuniones que han realizado los desplazados del sur del estado. Además he cubierto eventos con líderes de la región, he acudido a colonias con el fin de reportar las necesidades que aquejan a las familias de escasos recursos, también he realizado transmisiones en vivo para informar al momento a la ciudadanía lo que pasa en el puerto.