Cortan energía eléctrica a las oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa

Escuinapa, Sinaloa.- Las oficinas de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa (Jumapae) se quedaron sin el servicio de energía eléctrica por un adeudo que tiene la paramunicipal con la Comisión Federal de Electricidad.

Marco Benicio Acosta Salazar, gerente de Jumapae, informó que a la paramunicipal le resulta difícil reunir los 400 mil pesos que requiere para pagar a la Comisión Federal de Electricidad, (CFE).

Explicó que la quincena pasada no completaron los 100 mil pesos, que resta de una facturación, de la CFE y los empleados directamente fueron a la junta a anunciar que iban a cortar la luz.

Detalló que el adeudo es por el consumo que se realizaron en los sistemas de rebombeo de los acueductos, pero para no dejar a la población sin agua, la presión la hacen en las oficinas de la paramunicipal.

“Se me hace incongruente que corten la luz en un medidor del cual no tiene adeudos, pero según, así eran las indicaciones”, expresó.

Dijo que se pidió un prórroga de pago de 4 a 5 días pero le fue negada.

“Como no te diriges con la persona que puede tomar una decisión normalmente que más pueden hacer ellos (los empleados) cumplen órdenes y se van, son empresas gubernamentales, digo, ¿no habrá esa parte humana?”, cuestionó.

El funcionario añadió que en el recibo se incrementó el cobro de 400 a 800 mil, por supuestos rezagos y eso desestabilizó a un más a la Junta.

Declaró que la CFE no ha cumplido con las adecuaciones técnicas que en su momento tuvieron que hacer, cuando administraciones pasadas se ampararon para no pagar, y pese a que en esta administración ya se liquidaron los 13 millones pesos, no han vuelto a colocar las instalaciones como debe de ser, se colocaron cables delgados y con cualquier viento o tormenta se caen las cuchillas y se suspende el servicio de agua.

Otros gastos de Jumapae es la nómina que asciende a 300 mil pesos, dos veces al mes y más cuando se acumula al fin de mes los 50 mil pesos que se tiene que pagar al ex empleado Manuel Salas, y es ahí donde se complican más los pagos, destacó.

“Lo más importante es pagar a los trabajadores, toda la semana pasada estuvimos pagando nómina, los activos, jubilados y pensionados”, precisó.

Por último, dijo que si los 10 mil usuarios pagaran puntualmente los 160 pesos mensualmente, no se tuvieran altibajos con los pagos a los proveedores, que son con los que mantienen la red funcionando.

“Vamos a tener que implementar un sistema de corte para recaudar más y salir del problema”.

En las oficinas de Jumapae solo están funcionando las cajas con energía eléctrica de Casa Diurna.