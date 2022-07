Desacuerdo entre Jesús Heredia y Reynaldo González en Mazatlán

Jesús Antonio Heredia Lizárraga

"Yo respeto mucho las decisiones de ellos, pero la mayor encomienda del alcalde es que allá me lleve. No sé por qué ellos estarán demandando eso, conmigo no se han acercado, solo los comisarios”.

L a zona rural de Mazatlán es atendida por el gobierno municipal, aseguró el director de Evaluación y Enlace Rural, Jesús Antonio Heredia Lizárraga.

Respeta la decisión de los regidores Heredia Lizárraga dijo que respeta la decisión de los regidores, aunque él realiza reportes cada semana, incluso los ha hecho diarios, para el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

La mayor encomienda que el presidente le hecho al funcionario es que no salga de los pueblos.

“La verdad no sé por qué ellos están demandando eso. Es más, vamos a El Recreo y a El Habal. Estamos recorriendo las comunidades y no porque tengamos problemas, si no que es la encomienda del presidente”, expresó Jesús Antonio Heredia.

Desde el 15 de marzo que Heredia rindió protesta, ha tenido acercamiento con las familias al 100 por ciento.

“Yo vengo de la zona rural, soy de Cosalá y sé lo que se siente vivir en la zona rural”, sostuvo Jesús Heredia.

Sobre la intención de solicitud de audiencia por parte de los síndicos al presidente municipal, el director de Enlace Rural argumentó: “La verdad, no le sé decir por qué conmigo no se han acercado, que es la primera instancia que tiene el alcalde en la zona rural. A mí no me han hablado ni me han hecho alguna petición, solo los comisarios, y al día, sean del color que sean”.

Aseguró que han trabajado de manera intensa en El Quelite y La Noria en el tema de alumbrado público. “De ahí no nos pueden decir que están los pueblos desatendidos, porque los estamos atendiendo, algunos todavía no llegamos”, expresó. Son 70 pueblos que tiene Mazatlán.

El Dato

Recorrido

Jesús Antonio Heredia Lizárraga dijo que en sus recorridos por las comunidades se ha podido constatar que hasta ayer, no había mayor afectación por la sequía.

Reynaldo González Meza

"No sé en que mundo vive ni a que zona rural él se refiere y ha visitado. Las condiciones ahí están, no lo digo yo, lo dicen los regidores, por algo firmaron el documento; hemos visto lo mismo”.

Tras las declaraciones del director de Evaluación y Enlace Rural, se le cuestionó al respecto al regidor del PAS, Reynaldo González Meza, y dijo: “No sé en que mundo vive ni a que zona rural él se refiere y ha visitado. Las condiciones ahí están, no lo digo yo, lo dicen los regidores, por algo firmaron el documento, porque los 12 regidores hemos visto lo mismo, los que hemos visitado la zona rural, hemos visto en el abandono que se encuentra la zona rural”.

La solicitud

El edil mencionó que cinco síndicos y más comisarios manifestaron la desatención que existe en los pueblos de Mazatlán.

González Meza invitó a Jesús Antonio Heredia Lizárraga a que tenga el valor de acompañarlo por las noches a los poblados para constatar la situación del alumbrado público.

Reynaldo González recordó que al inicio de la administración, él apoyó en la reparación de mil luminarias con su sueldo, aunque le corresponde a Servicios Públicos.

“Es sentido común, si las cosas estuvieran bien como él dice, no hubiera necesidad de venir. La gente viene desde El Quelite, El Habal; hay gente que viene de comunidades muy lejanas, no tienen la necesidad de acudir hasta acá para decir ‘atiéndenos’, y si están pidiendo la atención es porque no le están dando los servicios que ellos requieren y las peticiones que la gente le hace a las autoridades de los pueblos”, sostuvo González Meza.

El regidor mencionó que este viernes se celebrará el Cabildo Abierto en la comunidad de El Quelite. Participarán alrededor de 11 personas. Estarán atentos para darle seguimiento a todas las solicitudes.

El Dato

El exhorto

En la pasada sesión de cabildo, Reynaldo González Meza exhortó al alcalde Benítez Torres a que otorgue audiencias a los síndicos y comisarios para saber de sus carencias.