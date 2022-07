Ella es Capuchina, la perrita que es parte del despacho presidencial de la alcaldesa de El Rosario

El Rosario.- Capuchina, es una perrita callejera que llegó a palacio municipal durante la administración pasada, poco a poco se fue ganando el cariño de un funcionario que se encargaban de alimentarla, pero al culminar su gestión fue el principal encargo que hizo a la alcaldesa, Claudia Liliana Valdez Aguilar, de no abandonarla.

Contratan a perrita en despacho de alcaldía de El Rosario

El carisma de Capuchina fue tanto que logró conquistar el corazón de la presidenta municipal, quien le ha permitido ser parte de su equipo de trabajo, y de tener acceso restringido en los patios del ayuntamiento, hoy puede permanecer en la oficina presidencial, al lado de la alcaldesa.

Las horas en las que la presidenta municipal atiende a los ciudadanos desde su oficina, Capuchina la acompaña y cuida que nadie le vaya hacer daño. Cuando percibe a una persona extraña su instinto sale y empieza a ladrar. En ese momento escucha la voz de la alcaldesa que le pide se calme.

“Capuchina es la dueña de aquí (oficina de presidencia), nunca la habían dejado entrar, en lo personal me gustan mucho los animales, en mi casa tengo diez perros, ella viene a la oficina y solo si estoy yo entra, rasca la puerta para que la deje entrar, aquí come con migo”, expresó Valdez Aguilar, mientras que Capuchina se encuentra a su lado durante la entrevista.

Continuo relatando; “Ella estaba aquí y le daban de comer allá abajo, me la encargó el doctor Estrada, porque sabe que me gustan los perros, le empecé a dar de comer, a cuidarla y cuando se enferma la llevamos al veterinario, ella no entraba a las oficinas y ahora es la patrona, porque les he dicho que pobre de aquel que le haga algo a la Capuchina”.

En la actualidad Capuchina es parte de la administración de Claudia Valdez, recorre los pasillos, las oficinas de este edificio público con plena libertad y sin que ninguna persona le haga daño.