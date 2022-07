"Estudié para salvar vidas, no para perder la mía": Pasantes de medicina se manifiestan en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Jóvenes pasantes de medicina se manifestaron sobre la Avenida del Mar en Mazatlán, Sinaloa, exigiendo justicia por la muerte de Eric Andrade, médico pasante quien fue asesinado en el Hospital Integral de El Salto, en el municipio de Pueblo Nuevo, Durango, cuando atendía a dos pacientes.

La cita fue aproximadamente a las 16:00 horas donde unos 30 jóvenes atendieron una convocatoria hecha a través de las redes sociales y donde se invitaba a exigir justicia por la muerte de dicho compañero a quién solamente le faltaban 15 días para concluir su servicio social.

El contingente camino sobre el carril derecho y pretendían dirigirse a la explanada del ayuntamiento en el Centro de la ciudad.

En su mayoría nadie supo informar quien o quienes habían hecho circular dicha invitación.

Entre las cartulinas que se podían ver tenían leyendas como “No quiero que mi sueño de ser doctora me cueste la vida”, “No somos mano de obra barata, somos profesionales en formación”, “Estudié para salvar vidas, no para perder la mía”, “Mis padres quieren un médico, no un cadáver”, entre otras.

Personal de Tránsito Municipal se encargaron de escoltar a los manifestantes quienes el intenso calor de la tarde no les impidió salir a manifestarse ante este hecho atroz.