Karla pide apoyo para encontrar a su perrita Helga en Escuinapa

Sinaloa.- Angustia, desesperación y un profundo dolor vive la familia de Helga, una perrita chihuahua que salió de su domicilio en Escuinapa hace aproximadamente quince días, al tratar de huir ante la llegada de una tormenta eléctrica. Desde esa fecha Karla Rendón Quevedo busca a su mascota con la que ha convivido por 13 años.

Karla relató que fue durante la tormenta eléctrica que se registró hace quince días aproximadamente cuando Helga salió de su domicilio, tratando de huir de los estruendos que imperaban durante la noche.

“Hace aproximadamente 15 días en las primeras lluvias que registro intensos truenos espantaron a mi perrita Helga, ella es muy nerviosa y en mi casa una de las puertas de la cochera quedó un poquito abierta, y Helga se puso tan nerviosa en esa lluvia que la única reacción de ella fue huir del lugar de donde ella estaba”, mencionó.

Dijo que han sido días muy angustiantes, ya que no tiene ningún indicio que le permita saber que Helga está bien, por ello ha implementado acciones para pedir el apoyo de los escuinapenses para recuperarla.

Señas particulares de Helga. Foto: Cortesía

“Desde ese días no tengo ninguna razón de Helga, no tengo nada que me indique a dónde puedo ir a buscarla, por eso es que me he dedicado a recorrer todo Escuinapa, pidiendo el apoyo de toda la gente, que si la llega a ver, me reporte para poder encontrarla, no importa como este, lo único que quiero es que si hay manera de poder recuperarla, ya ofrecí recompensa, he puesto lonas en diferentes puntos de la ciudad, he repartido volantes, he pegado en los postes hojas en donde pido el apoyo para encontrarla”, relató.

Dijo que ha hecho uso de las redes sociales para difundir la información sobre su perrita, haciendo conciencia en la población de lo que significa su perrita, ya que tienen toda una vida juntas, por lo que el amor es mucho.

“Han sido 13 años los que tenemos juntas Helga y yo, es como una hija para mi, por esa razón necesito encontrarla y aunado a que el pasado 20 de julio tenía su cita, porque se le tenía que dar su quimioterapia, porque en sus ubres le están saliendo unas pequeñas bolitas y para poder controlarlas tenían que realizarle este procedimiento”, relató con lagrimas en su rostro.

La desesperación por encontrar a Helga ha orillado a Karla a colgarse una bocina en su cuerpo, con una lona en la que está impresa la imagen de su perrita, y ha recorrido calle por calle de la cabecera municipal, pidiendo el apoyo de la población para que le ayuden a encontrar a su perrita que tanto ama.

“Sí he recibido llamadas de personas, hay muchos perritos que se parecen, hemos acudido donde me han dicho, pero no hemos tenido éxito, porque no es Helga. Pedirles el apoyo, que si siguen viendo a perritos que se parezcan a Helga, me apoyen para lograr localizarla lo más pronto posible, principalmente para que reciba su tratamiento”, mencionó.

Helga es una perrita, chihuahua, más grande de lo normal, es color blanca, con manchas negras en su cuerpo, sus cejas y cachetes son cafés y algo muy peculiar es que tiene una cicatriz en la parte izquierda de su pechito.

Si llegas a ver a Helga o tienen información de su paradero, puedes comunicarte a los siguientes teléfonos: 6959512003 y 6959561395.