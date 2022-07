Los retos a los que se enfrenta una mamá socorrista en Cruz Roja Escuinapa

Escuinapa, Sinaloa.- Los sacrificios más grandes que tiene que enfrentar una mujer socorrista es dejar a su pequeño hijo, para decidir bridar su tiempo en beneficio de la población escuinapense que se ha visto involucrada en algún tipo de emergencia y salvar vidas.

Griselda Guadalupe Rodríguez Santos, es una joven madre soltera, de 24 años de edad, socorrista de Cruz Roja, enfermera de profesión y cursa la especialidad en enfermería quirúrgica.

Sus inicios en Cruz Roja Delegación Escuinapa fue el 01 de agosto del 2013, inicio a los 15 años de edad e ingreso al grupo de Juventud, a los 18 años pasó al grupo de voluntariado, por lo que nació su interés de prepararse para ser socorrista e impulsada por la admiración que sentía por sus compañeros cuando atendían una urgencia.

“Yo siempre quise ser socorrista porque yo admiraba como ellos se iban a una urgencia y la adrenalina que yo sentía con tan solo recibir la llamada, por ello decidí estudiar técnico en urgencias medicas y a la par ingresé a la carrera de enfermería, de ambas me gradué, cada día soy una mujer de retos y me he seguido preparando con cursos para poder subirme a la ambulancia y atender a los pacientes con calidad, como a mí me gustaría que atendieran a mis familiares y ese es mi lema, si lo vamos hacer, hay que hacerlo bien”, expresó con gran entusiasmo.

Al culminar sus estudios se le abrieron las puertas para ingresar a esta misma corporación, pero como socorrista, sueño que ha hecho realidad, ya que su amor por Cruz Roja es muy grande.

“Cruz Roja me dio los conocimientos para mi carrera, Cruz Roja es mi segunda familia, mi mamá me decía pasas más tiempo en Cruz Roja que con nosotros, para mí no hubo cumpleaños, festejos, Navidad porque teníamos que trabajarlos”, relató.

Griselda es madre soltera, tiene un niño, al que le ha inculcado respetar los cuerpos de auxilio, actualmente se encuentra trabajando como enfermera y cursa la especialidad de enfermería quirúrgica y por las noches es socorrista de Cruz Roja.

“Lo más difícil de todo esto es dejar a mi hijo por tantas horas, se me parte el corazón, pero gracias a Dios que mi hijo entiende el trabajo de mamá y se emociona cuando su mamá va a un servicio, en muchas ocasiones yo le cuento, le tomo fotos y video y eso lo emociona mucho y el ver que él le tiene respeto a la corporación y que me diga que quiere ser como mamá eso es lo que a mí me motiva a seguir adelante, hay veces que sí me duele y me parte el corazón no poder estar con él, pero pues también tenemos que ayudar a la sociedad”, mencionó.

Dijo que hubo una ocasión que pensó en retirarse de Cruz Roja y presentó su renuncia pero en ese tiempo la presidenta de la institución no la dejo ir y le brindo mayor facilidad en sus jornadas de trabajo, lo que la motivo a continuar desempeñándose como socorrista.

El servicio que más la impactó en sus años de servicio ha sido una atención que dieron al valle, de un señor que lo machetearon, lo que la dejo impactada totalmente, pero es muy satisfactorio saber que con su apoyo y el de sus compañeros paramédicos el señor logro sobrevivir.

Lo más bonito que le ha tocado vivir en sus años de servicio han sido el contribuir a traer vida a este mundo terrenal, que ha sido el atender nueve partos, de mujeres que han tenido a sus hijos en la ambulancia.