Pega inflación a familias en Mazatlán, ya no alcanza para lo básico

“Sí pega mucho la inflación. El sueldo es el que debe de aumentar. Yo trabajo en una casa y gano mil 200 (semanales). Con eso no me alcanza”, expresó Huerta.

“La gente está consciente de que no es culpa nuestra, que este es un problema en todo México , pero aun así es triste y preocupante para ellos porque no les alcanza para todo”, expresó Cristina Mora, locataria de una pollería.

Aseguran que los precios aumentan pero no así el salario , por lo tanto, no les alcanza el dinero para comprar todo lo necesario para la comida.

Inicie como reportera local en El Debate Mazatlán en el año 2020, durante mi trabajo he sido testigo de diversas manifestaciones del sector pesquero, así como las reuniones que han realizado los desplazados del sur del estado. Además he cubierto eventos con líderes de la región, he acudido a colonias con el fin de reportar las necesidades que aquejan a las familias de escasos recursos, también he realizado transmisiones en vivo para informar al momento a la ciudadanía lo que pasa en el puerto.